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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.10.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencisi kurduğu kaz çiftliğiyle paraya para demiyor

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Üniversite öğrencisi kurduğu kaz çiftliğiyle paraya para demiyor

Kayseri'de yaşayan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu 27 yaşındaki üniversite öğrencisi, kendi imkanlarıyla kurduğu kaz çiftliği ile yılda 10 bin kaz üretimi yapıp tanesini 100 ile 130 TL'den satıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni dereceyle bitiren 27 yaşındaki Erdal Yayık kendi imkanlarıyla kurduğu kaz çiftliği kurdu. Yılda 10 bin adet kaz üreten ve tanesini 100 ila 130 TL'den satışa sunan Yayık, yakın çevresinden başlayarak işini daha da ilerletmek istiyor.

Yılda 10 bin kaz üretiyor

1 yıl kadar süren araştırmalar sonucunda kaz çiftliği kurmaya karar verdiğini belirten çiftlik sahibi Erdal Yayık, "Yaklaşık bir yıl araştırma yaptım ve kaz sektöründeki tedariğin yeterli olmadığını gördüm. Bu işe eğilimin de gün geçtikçe artacağını gördükten sonra çiftlik kurmaya karar verdim. Şu anda 500 anaç damızlık kazımla senede 10000 üzeri civciv üretiyorum ve siparişlerimi hemen hemen sezon başlamadan tamamlıyorum. Üretimini yaptığım kazların 6-7 bin adetini civcivken tanesini 35 liradan, geri kalan 3 bin anaç ve etlik kazların ise tanesini 100-130 liradan satıyorum" dedi.

Atıkları bile kullanılıyor

Kazların ciğeri, eti, tüyü, yumurtası ve hatta atık malzemelerinin bile satıldığı bilgisini veren Yayık, Kayseri ve civarından iş arayıp bulamayan veya herhangi bir sektöre karar veremeyen ağabeylerime kardeşlerime tavsiyem bu işi değerlendirmeleri olur" ifadelerini kullandı.

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