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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencisi harçlığını hayvancılık yaparak çıkarıyor

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Üniversite öğrencisi harçlığını hayvancılık yaparak çıkarıyor

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören Bekir Örs'ün okuma aşkı takdir topluyor.

İstanbul'da yaşayan Bekir Örs, 2014'te girdiği üniversite sınavında Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı.

Yaz tatillerinde gittiği memleketinde hayvancılıkla uğraşan dedesi ve anneannesine yardım eden ve onlardan hayvan bakımını öğrenen Örs, Gümüşhane'de boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hayvancılık yapmaya karar verdi.

Babasının desteğiyle ilk ineğini satın alan Örs, elde ettiği sütü hocaları ve öğrenci arkadaşlarına satarak para kazanmaya başladı. Elde ettiği kazançla bir inek daha satın alan Örs, ineklerinin doğurmasıyla zamanla 3 inek ve 3 dana sahibi oldu.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde inekleri için aylık 100 liraya ahır kiralayan ve hayvanların bakımlarından sağımına kadar her işini kendisi yapan Örs, günlük yaklaşık 16 litre süt elde ediyor.

Hayvan sayısını 3 inek ile 3 danaya çıkardı

Kendisiyle aynı üniversitede okuyan kardeşiyle yaşadığı evinde, erkenden kalkıp ineklerle ilgilenen, ders saatleri dışındaki zamanını da hayvanlarına bakarak geçiren Örs, ayda yaklaşık bin 500 lira kazanıyor. 

Bekir Örs, Gümüşhane'ye gittikten sonra can sıkıntısından bir şeyler yapmak istediğini, ailesinin hayvancılığa yatkın olmasından dolayı bir inek satın aldığını söyledi.

İneği aldıktan sonra ahır kiraladığını ve yaz tatillerinde de evine gitmeyip ineklerle ilgilendiğini belirten Örs, hocasının kendisinden süt istemesiyle satışa başladığını ifade etti.

Örs, süt talebinin artmasının ardından yeni hayvanlar satın aldığını ve doğumlarla birlikte hayvan sayısının 3 inek ile 3 danaya çıktığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Süt satmamda İslam Tarihi dersimize giren hocam Hasan Yaşaroğlu öncülük yaptı. Onun sayesinde tüm okula süt satar oldum. Şu an 3 ineğim var. Bir tanesini danası emdiği için sağmıyorum. Bir ineğim de mayıs ayında doğuracak. Şimdilik tek ineğimden günlük 15-16 kilo süt alıyorum. Kendi sağdığım sütü okuldaki hocalarıma ve bazen de öğrenci arkadaşlarıma satıyorum."

"Çiftlik kurmak gibi bir hayalim var"

Süt isteyen arkadaşlarından, ödeyecek durumları olmadığı zaman para almadığını dile getiren Örs, "Bazen taleplere yetişemiyorum. Helalinden kazanç sağlıyorum. Aileme yük olmadan geçiniyorum. Süt satarak evimin ve bu ahırın giderlerini ve öğrenci harçlığımı çıkarıyorum" dedi.

Örs, her sabah saat 05.00'te kalkarak hayvanların yiyeceğini ve temizliğini yaptığını ve süt sağdığını aktardı.

Hayvanları besledikten sonra okula gittiğini belirten Örs, şunları söyledi:

"Sütten gelen gelir, ota, samana ve benim ihtiyaçlarıma yetiyor. Zahmeti oluyor ama zahmetsiz de rahmet olmuyor. Sabah, öğle, akşam ve gece kontrol amaçlı vakit yaratarak onlarla ilgileniyorum. Bana zor gelmiyor. Arkadaşlarım derslerime nasıl zaman ayırdığımı soruyor ama benim derslerim de bu işe başladıktan sonra düzeldi. Alttan dersim yok. İnşallah bu yıl mezun olacağım. Gelecekte kendi alanımda bir iş bulamazsam çiftlik kurmak gibi bir hayalim var."

Kaynak: AA

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