Üniversite öğrencisi genç sanatçılara açık çağrı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Red Bull Art Around 4-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında Arnavutköy’ün sokaklarını çağdaş sanatla buluşturmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Collective Çukurcuma ekibinin üstlendiği projede biri öğrenci projesi olmak üzere toplam 13 sanatçının 13 farklı eseri sergilenecek. ‘Hayaletler’ temasıyla sanatseverleri Arnavutköy’ün geçmişiyle buluşturmayı amaçlayan Red Bull Art Around’a katılmak isteyen üniversite öğrencileri çektikleri ‘Hayalet’ temalı fotoğraflarıyla 16 Nisan tarihine kadar www.redbullartaround.com adresinden başvuru formuna ulaşabilir.

Çağdaş sanatı sokaklara taşıyan Red Bull Art Around üçüncü yılında Arnavutköy’de gerçekleşecek. 4- 20 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Red Bull Art Around, zaman ve mekân bağlamında 13 sanatçının katılımıyla Arnavutköy’ün geçmişi, tahribatı, yok oluşu, yeniden doğuşu, sakladıkları ve hayaletleri üzerinden bir kurguyu takip ediyor.

Collective Çukurcuma ekibinin küratörlüğünü üstlendiği Red Bull Art Around, biri öğrenci 13 sanatçının 13 eserini Arnavutköy sokaklarına taşıyarak, semti bir açık hava sergisine dönüştürecek. ‘Mahallede Karşılaşmalar’ yaratmak üzere gerçekleşen etkinlikte katılımcılar sanat eserlerini bir harita yardımıyla keşfe çıkacak.









13 SANATÇIDAN BİRİ SEN OLABİLİRSİN!

Red Bull Art Around’ta sergilenecek 13 sanatçıdan biri üniversite öğrencilerinden seçilecek. Collective Çukurcuma üyelerinin değerlendireceği başvurular, www.redbull.com/artaround adresinde yer alan linkten yapılıyor. Eserler, 4 Nisan-16 Nisan 2018 tarihinde toplanacak. Kazanan proje 20 Nisan 2018 tarihinde RedBull.com adresinden açıklanacak. Açık çağrıya, Mimarlık, Sinema, Medya, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyesinde lisans bölümlerinde hala öğrenci bulunan veya ilgili bölümlerden mezun olup mezuniyetinin üzerinden 2 sene geçmemiş olan herkes katılabilir. Öğrenciler çağrıya, ‘Hayaletler’ temasıyla çekilen 200 x 120 cm büyüklüğünde basılabilecek, dik formatta, 300 DPI fotoğraflarla ile birlikte kısa özgeçmişleri ve eserleri hakkında 200 kelimeyi aşmayan kısa açıklama metinleri ile birlikte mail atarak açık çağrıya başvurabilirler.