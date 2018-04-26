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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kampüs
26.04.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencileriyle doğa yürüyüşü engel tanımadı

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Üniversite öğrencileriyle doğa yürüyüşü engel tanımadı

Belediye ve üniversite iş birliğine bir yenisi daha eklendi...

Bağcılar Belediyesi ve Aydın Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ’Bahar Şenliği’nde Engelliler Sarayı kursiyerleri ile üniversite öğrencileri bir araya geldi. Kemerburgaz Kirazlıbent Ormanlık alanında çadır kuran 80 kişilik kafile, kuş cıvıltıları içinde önce doğa yürüyüşü ardından piknik yaptı. Engelliler, müzik eşliğinde gerek halay çekerek ve gerekse dans ederek yılın yorgunluğunu attı.
Engellilerin motivasyonunu artırmak amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Aydın Üniversitesi tarafından ortaklaşa ’Bahar Şenliği’ düzenlendi. Bu kapsamda Engelliler Sarayı Doğa Kulübü ve Aydın Üniversitesi Doğa Kulübü üyelerinden oluşan 80 kişi Kemerburgaz Kirazlıbent Ormanlık alanında bir araya geldi.

Hazırlıklarını tamamlayan kafile, yeşilin bütün tonlarını barındıran ormanda kuş cıvıltıları içinde 5 kilometrelik parkurda trekking yaptı. ‘Bahara Merhaba” adını verdikleri doğa yürüyüşünde sıcağın da bastırmasıyla zaman zaman zor anlar yaşadı. Sohbet eşliğinde geçen yürüyüş boyunca katılımcılar bol bol temiz orman havası soludu.

“El ele vererek hayatı güzelleştirdiler.”

Yürüyüşün ardından kamp alanına gelen 80 kişilik ekip, kalacakları çadırları birlikte el birliğiyle kurarak dostluk bağlarını pekiştirdi.Yemeklerin yenmesinin ardından kafiledekiler, çalan müziğin ritmine ayak uydurup kendini sahneye attı. Müzik eşliğinde kimi halay çekerek kimi dans ederek gönlünce eğlendi. Engelliler arasında sesine güvenenlerin seslendirdiği şarkılar ve türküler davetlileri coşturdu. Üniversite öğrencileri de sanat performanslarını sergileyen engellilere alkış ve ıslıklarla destek verdi.

Bahar şenliğinin birlik ve dayanışma duygularının geliştirdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engellilerimiz üniversiteli öğrencilerimizle doyumsuz bir şenlik yaşadılar. Piknik yaptılar, oynadılar, yürüyüş düzenlediler. Kısacası gönüllerince eğlenerek yılın yorgunluğunu attılar. Ayrıca çocuklarımız el ele vererek hayatı güzelleştirirken gönülleri arasında da bağ kurdular. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor.” diye konuştu.

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