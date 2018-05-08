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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
08.05.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencilerinin belgesel filmi Cannes'da!

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Üniversite öğrencilerinin belgesel filmi Cannes'da!

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine ait “Kondüktör” isimli belgesel, bu yıl 8 - 19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 71. Cannes Film Festivali'nde yer almaya hak kazandı. “Short Film Corner” bölümüne seçilen belgeselde, 34 yılı aşkın süredir demiryollarında kondüktör olan Ergüder Kuzucular’ın seyahatleri kendi gözünden aktarılıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin yapımı “Kondüktör” isimli belgesel, 8- 19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 71. Cannes Film Festivali’nin “Short Film Corner” bölümüne seçildi. Festivalin “Short Film Corner” bölümü özellikle genç sinemacıları teşvik etme ve yapımlarını sinema profesyonellerine tanıtma amacı taşıyor.

“Kondüktör” belgeselinin BİLGİ’li kadrosu; yönetmen Alper Özdemir, yapımcı İsmail Basmacı, görüntü yönetmeni ve kurgucu Umut Yılmaz Genç ile set asistanı Koral Ant’tan oluşuyor. BİLGİ’li öğrencilerin yapımının proje danışmanlığını ise BİLGİ İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Oğuz Yenen üstlendi.

 

Öğrenci olarak sinema dünyasının kalbinin attığı festivalde elde ettikleri başarının kendilerini oldukça motive ettiğini belirten yönetmen Alper Özdemir, “Doğu Ekspresi, doğu ile batıyı birbirine bağlayan kültürel bir tren. Son zamanlarda popüler olan tren yolculuğuna başka bir açıdan, emekçilerin gözünden bakmayı istedik. Uzun yıllardır tren memurluğu yapan Ergüder Kuzucular'ın da desteğiyle kısa bir sürede çekimleri tamamladık. Mutluyuz, umutluyuz. Cannes, bizim için büyük bir deneyim ve gelecek projelerimiz için de motivasyon kaynağı oldu. Yakın dönemde yine bir kısa film projemiz daha var. Bu projemiz için de en az Kondüktör'de olduğu kadar heyecanlıyız” dedi.

 

Yaklaşık 35 yıldır demiryollarında vagon kondüktörü olan Ergüder Kuzucular’ın seyahatlerini kendi gözünden aktardığı belgesel; 26 saat süren yolculuk ve dış çekimlerle tamamlandı.

 

Kondüktör belgeselinin fragmanı https://www.youtube.com/watch?v=1nAkCLbUDSsadresinden izlenebilir.

Üniversite öğrencilerinin belgesel filmi Cannesda

 

Künye:

Yönetmen: Alper Özdemir

Yapımcı: İsmail Basmacı

Görüntü yönetmeni: Umut Yılmaz Genç

Set Asistanı: Koral Ant

Kurgu: Umut Yılmaz Genç

Müzik: Kai Engel & Sergey Cheremisinov

Proje danışmanı: Oğuz Yenen

Fragman müziği: Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op. 64. by Hilary Hahn and Frankfurt Radio Symphony Orchestra, Conducted by Paavo Jarvi

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