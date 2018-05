Üniversite öğrencilerinin belgesel filmi Cannes'da!

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin yapımı “Kondüktör” isimli belgesel, 8- 19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 71. Cannes Film Festivali’nin “Short Film Corner” bölümüne seçildi. Festivalin “Short Film Corner” bölümü özellikle genç sinemacıları teşvik etme ve yapımlarını sinema profesyonellerine tanıtma amacı taşıyor.

“Kondüktör” belgeselinin BİLGİ’li kadrosu; yönetmen Alper Özdemir, yapımcı İsmail Basmacı, görüntü yönetmeni ve kurgucu Umut Yılmaz Genç ile set asistanı Koral Ant’tan oluşuyor. BİLGİ’li öğrencilerin yapımının proje danışmanlığını ise BİLGİ İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Oğuz Yenen üstlendi.

Öğrenci olarak sinema dünyasının kalbinin attığı festivalde elde ettikleri başarının kendilerini oldukça motive ettiğini belirten yönetmen Alper Özdemir, “Doğu Ekspresi, doğu ile batıyı birbirine bağlayan kültürel bir tren. Son zamanlarda popüler olan tren yolculuğuna başka bir açıdan, emekçilerin gözünden bakmayı istedik. Uzun yıllardır tren memurluğu yapan Ergüder Kuzucular'ın da desteğiyle kısa bir sürede çekimleri tamamladık. Mutluyuz, umutluyuz. Cannes, bizim için büyük bir deneyim ve gelecek projelerimiz için de motivasyon kaynağı oldu. Yakın dönemde yine bir kısa film projemiz daha var. Bu projemiz için de en az Kondüktör'de olduğu kadar heyecanlıyız” dedi.

Yaklaşık 35 yıldır demiryollarında vagon kondüktörü olan Ergüder Kuzucular’ın seyahatlerini kendi gözünden aktardığı belgesel; 26 saat süren yolculuk ve dış çekimlerle tamamlandı.

Kondüktör belgeselinin fragmanı https://www.youtube.com/watch? v=1nAkCLbUDSs adresinden izlenebilir.

Künye:

Yönetmen: Alper Özdemir

Yapımcı: İsmail Basmacı

Görüntü yönetmeni: Umut Yılmaz Genç

Set Asistanı: Koral Ant

Kurgu: Umut Yılmaz Genç

Müzik: Kai Engel & Sergey Cheremisinov

Proje danışmanı: Oğuz Yenen

Fragman müziği: Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op. 64. by Hilary Hahn and Frankfurt Radio Symphony Orchestra, Conducted by Paavo Jarvi