Üniversite öğrencilerine uluslararası kariyer yapma fırsatı
Mondelēz International Türkiye, üniversite öğrencilerine yönelik oluşturduğu MT programı ‘Star Gate’ ile gençlere uluslararası bir kariyer yapma şansını sunuyor. İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen programın ikincisi ağustos ayında başlıyor.
160’ı aşkın ülkede faaliyet gösteren dünya atıştırmalık lideri Mondelēz International’ın en önemli pazarlarından biri olan Türkiye, İK çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Bu çalışmalardan biri de üst düzey yönetici yetiştirmeye yönelik gerçekleştirdikleri MT programı: Star Gate. Öğrencilere hem sahada çalışma hem de eğitim alma imkanı veren bu programa kabul edilip tamamlayanlar bir yıl içinde yönetici olma şansına sahip oluyor.
İlkini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri Star Gate’in, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden oldukça yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Mondelēz International Türkiye İK Müdürü Pınar Caymaz, “MT programımız Star Gate kapsamında 2017 yılında, 6 öğrenci bu programa kabul edildi ve 9 aylık bir süreçte bilfiil sahada yer alarak satış ve pazarlama deneyimi kazandılar. Aynı zamanda da yoğun bir gelişim programına katıldılar. Bu sürecin sonunda başarı gösteren öğrencilerimizden 4 tanesi ise şu an Mondelēz International Türkiye’de çalışmaya başladı. Bu programın en büyük özelliği, yeni mezun öğrencilere iş deneyimi kazandırarak performansları ile doğru orantılı olarak kısa süre içerisinde uluslararası bir FMCG şirketinde kariyer olanağı sunmak. 2018’in yaz döneminde ikincisini başlattığımız Star Gate kapsamında bu yıl da 11 öğrenci bu programa katılmaya hak kazanarak uluslararası bir şirkette kariyer yapma şansını yakalayacak. Biz Mondelēz International Türkiye olarak yeni mezun gençlerimizi, parlamaya hazır birer yıldız olarak görüyoruz. Ve bu programla onlara destek olarak içlerindeki yıldızı parlatacakları bir kariyer fırsatı sunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Aynı zamanda şirketimizin Türkiye’den birçok ülkeye yetenek transfer etme fırsatına da sahip olması nedeniyle Star Gate, yeni mezun gençler için oldukça önemli ve değerli bir program.” dedi.
Mondelēz International Türkiye’nin MT Programı Star Gate’e başvuracak öğrencilerin stajlarını tamamlamış, 4 yıllık üniversitelerden yeni mezun ve eğitimleri sırasında da çeşitli projelerde aktif rol alarak bu eğitimi destekleyici çalışmalarda bulunmuş olmaları gerekiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle