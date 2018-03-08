Üniversite öğrencilerine kariyer fırsatı

1927 yılında Ankara’da kurulan ve bugün dünya mobilya endüstrisinin öncü markaları arasında yer alan Nurus, ailesine katılacak yeni üyeleri belirlemek üzere ODTÜ ve TEDÜ Kariyer Fuarları’na katıldı. ODTÜ Kültür Kongre Merkezi 1-2 Mart 2018 tarihlerinde ve TED Üniversitesi’nde ise 7 Mart’ta düzenlenen fuarlarda öğrenciler, mezunlar ve kariyerinde değişiklik yapmak isteyen katılımcılarla buluşan Nurus İnsan Kaynakları (İK) ekibi, özgeçmişleri ilk elden değerlendirdi.

Eğitimlerini mühendislik, mimarlık ve temel bilimlerde sürdüren ve tamamlayan adaylarla bir araya gelen Nurus, İK, finans, muhasebe, pazarlama, Nurus D Lab, AR-GE ve üretim alanlarında çalışmak isteyen adayların kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı oldu. Her yıl öğrencilere yönelik mentorluk, marka-üniversite işbirliği ve hizmet içi eğitim projeleri ile gençlerin iş hayatına alışmasına katkı sunan Nurus bu fuarlarda ‘birlikte yürüyeceği’ genç yetenekleri keşfetme, yeni mezunlar da sektörü ve Nurus’u yakından tanıma hatta iş başvurusu yapabilme fırsatı elde etti.

Nurus İK Uzmanı Selda Çayan kariyer fuarlarını, Nurus markasına değer katacak arkadaşlarımızı ailemize kazandırmak açısından son derece önemsediklerini belirterek “samimi bir iletişim ortamında öğrenciler, mezunlar ve kariyerine yön vermek isteyenlerle bir araya geliyoruz. Bu yıl hem TEDÜ Kariyer Fuarı’na katılmak, hem de ODTÜ Kariyer Fuarı’nda adayların en fazla talep ettiği markalar arasında yer almak bizim için ayrıca anlamlı” diye konuştu. Selda Çayan, “Bu fuarlarla kariyer yolculuğuna Türkiye’nin en fazla tasarım ödülüne sahip markasının çatısı altında devam etmek isteyenlere bir fırsat eşiği sunuyoruz. Genç beyinlerle doğrudan temas kurma ve onlara bilinçli kariyer seçimlerinde rehber olmayı amaçlıyoruz. 90 yıllık Nurus markamıza değer katacak yeteneklerle, nitelikli çalışanlarla birlikte yolculuğumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.