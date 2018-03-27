Üniversite öğrencilerinden 'Umuda Yürüyüş'

Malatya'da İnönü Üniversitesi öğrencileri, lösemili çocuklara moral amacıyla "Umuda Yürüyüş" etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversite yerleşkesindeki market önünde toplanan İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TODUP) topluluğu üyesi çok sayıda öğrenci, ellerinde rengarenk balon ve pankartlarla şarkılar söyleyerek Turgut Özal Kongre Merkezi'ne kadar yürüdü.

Burada Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören lösemili çocuklarla buluşan öğrenciler, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

TODUP Başkanı Kübra Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemili çocuklara moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha önce çocuklara hediyeler de verdiklerini anlatan Güner, amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu ifade etti.

Güner, bu tür etkinliklerinin süreceğini de kaydetti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da öğrencilere destek verdi. Kızılay, lösemili çocuklara şifa dileyerek, destek yürüyüşü yapan öğrencilere ise teşekkür etti.