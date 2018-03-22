Üniversite öğrencilerinden kuşlara yuva

Osmanlı döneminde kuşların soğuk kış günlerinde barınması için cami, medrese, türbe, kilise gibi yapıların dış cephesine konulan ve zarif mimarileriyle göz dolduran kuş evleri, Amasya Üniversitesi ile ilkokul öğrencilerinin desteğiyle yeniden hayata geçirildi.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin yürüttüğü "Kuş Evleri Projesi"ne Cumhuriyet İlkokulu'ndan 3 öğretmen ile 58 öğrenci de katıldı.

Üniversite ile ilkokul öğrencileri, şadırvan ve ev şeklinde tasarladıkları kuş evlerini Osmanlı motifleri ve modern çizgilerle süsleyerek üniversite kampüsünün bahçesinde bulunan ağaçların dallarına astı.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir, Osmanlı döneminde yaygın olan kuş evleri geleneğini yeniden hayata geçirmek amacıyla topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında çalışma yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin proje kapsamında 30 ahşap kuş evi yaptığını, bunları Osmanlı motifleri ve modern çizgilerle süslediklerini anlatan Kandemir, milli değerler ve kültür temasını işlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Unutulan milli kültür unsurlarının yeniden hatırlanmasını sağlamayı amaçladıklarını bildiren Kandemir, "Çocuklar da kuşlar yuvasız kalmasın diye projeye dahil oldu. Çocuklar, yaptıkları kuş evlerine renk kattı, kuş evlerini cıvıl cıvıl renklerle boyadılar." dedi.

Üniversite öğrencilerinden Senanur Köroğlu da insanların doğadan da sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Sadece kendimizden sorumlu değiliz. Çevremizdeki insanlar, canlılar, hayvanlar, kuşlar, her şeyden sorumluyuz. Çalışma ile şu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını bir kez daha belirttik." diye konuştu.