Üniversite öğrencilerinden köy okullarına kitap bağışı
Sinop Üniversitesi Sosyoloji Öğrenci Kulübü öğrencileri, Sinop Çiftlik Köyü İlköğretim Okulu ve Güzelce Çay İlköğretim Okulu'na kitap bağışında bulundu.
Sosyoloji Öğrenci Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Demir'in koordine ettiği ve Sosyoloji Öğrenci Kulübü üyelerince başlatılan kitap bağışında, MEB onaylı 100 temel eserden oluşan toplam 220 kitap toplandı.
Toplanan kitaplar, Sinop Üniversitesi Sosyoloji Öğrenci Kulübü öğrencileri tarafından Sinop Çiftlik Köyü İlköğretim Okulu ve Güzelce Çay İlköğretim Okulu'na götürülerek, minik öğrencilere teslim edildi.
Ayrıca kulüp öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikler ve oynanan oyunlarla minik öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle