Üniversite öğrencilerinden kardan kale ve heykel
Bayburt Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin çalışmasıyla yapılan kardan Bayburt Kalesi ve Dede Korkut heykeli, özverili bir uğraşın ardından görsel bir güzelliğe dönüştü.
Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi’nde Rektörlük Binası önünde kardan yapılan ve şehrin tarihi simgelerinden olan Bayburt Kalesi ve Dede Korkut heykeli, estetik yapıları ve mistik anlatıları sayesinde ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkaracak.
Heykellerin tamamlanması ile birlikte, şehre güzel bir kompozisyon armağan ettiklerini ifade eden Rektör Coşkun, yeniden yorumun ve yaratıcılığın sembolü olan sanat ile kentin kimliğini bütünleştirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Üniversite olarak akademik gayelerin yanı sıra, sektörel, kültürel ve sanatsal enerjilerini de kent mirasına kazandırmak için çalıştıklarını belirten Coşkun, tarihsel hafızaya önemli mesajlar katan bir süreci tamamladık, özellikle şehirle iç içe olan bir vitrin olarak gördükleri Dede Korkut Külliyesi’ni mekân olarak belirlediklerini ve bu sayede tarihi kişiliğe de atıf yaptıklarını sözlerine ekledi.
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