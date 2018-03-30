Üniversite öğrencilerinden Karadenizli çocuklara tiyatro gösterisi

2011’den bu yana toplumsal duyarlılık bilincini tiyatro ile birleştiren Sabancı Üniversitesi öğrencileri bu yıl 3 -5 Nisan 2018 tarihleri arasında Samsun, Ordu ve Giresun'da tiyatroya erişimi kısıtlı olan çocuklar için sahne alacak.

Sabancı Üniversitesi Tiyatro Kulübü "SUOyuncuları" 2011 yılından bu yana toplumsal duyarlılık projesi olarak çocukları tiyatro ile buluşturmak, tiyatroyu sevdirmek, ilkokul çağındaki çocukların sosyal ve kültürel farkındalıklarını sanat yolu ile arttırmak amacıyla farklı illerde çocuk oyunları sahneliyor. İlkokullarda ücretsiz gösterimlerle gerçekleşen proje bu yıl "Düşler Bahçesi" adlı oyun ile devam ediyor. Sabancı Üniversitesi öğrencileri 3 -5 Nisan 2018 tarihleri arasında Samsun, Ordu ve Giresun'da tiyatroya erişimi kısıtlı olan çocuklar için sahne alacak.

SUOyuncuları "Düşler Bahçesi" oyunu ile çocuklara her geçen gün insanlar tarafından kirletilmeye devam edilen dünyamızın ne denli zarar gördüğünü ve onu korumak için neler yapılabileceğini göstermeyi amaçlıyorlar. Aynı zamanda dostluk ve yardımlaşma temalarını da işliyorlar. SUOyuncularının başka bir amacı ise, üniversite öğrencilerinin Türkiye'nin farklı coğrafyalarına yönelik farkındalığını arttırmak ve öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilincini kazanmasını sağlamak.

SUOyuncuları turne kapsamında, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle, daha önce tiyatroyla tanışma imkanı bulamamış 2000 çocuğa ulaşmayı amaçlıyorlar.



Oyun ücretsizdir



Oyun Takvimi

3 Nisan 2018 Salı - Samsun (Vezirköprü)

4 Nisan 2018 Çarşamba - Ordu (Merkez)

5 Nisan 2018 Perşembe - Giresun (Merkez)