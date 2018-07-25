Üniversite öğrencilerinden geri dönüştürülmüş kağıtla dış cephe tasarımı

Contemporary Istanbul, geçen sene olduğu gibi bu yıl da fuarın genel görsel planlamasını Tabanlıoğlu Mimarlık ile birlikte yapıyor. Ancak, önceki yıllardan farklı olarak, Contemporary Istanbul ile Tabanlıoğlu Mimarlık bu yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi ile iş birliğine giderek, mimar adaylarına yönelik bir yarışma düzenledi.

Yarışmaya İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Çiğdem Eren (İTÜ), Demet Günal Ertaş (İTÜ), Elif Sezen Yağmur Kilimci (İTÜ) ve Figen Gül (İTÜ) yürütücülüğünde Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri ve Peyzaj bölümlerinde okuyan birinci sınıf öğrencileri katıldı. Yarışmanın jürisinde Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Murat Tabanlıoğlu (Tabanlıoğlu Mimarlık), Arzu Erdem (KHÜ), Kerem Piker (KPM), Hande Öney (Öney Mimarlık),Dila Kabakçı (Art Factory), Sabiha Kurtulmuş (Merkür Galeri) yer aldı. Yarışmaya katılan 90 öğrencinin ürettiği 27 farklı projeyi değerlendiren jüri, Mehtap Çaldıran ve Hasan Basri Saltık tarafından hazırlanan “Curvegami” isimli tasarımı seçti. “Curvegami”,Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin desteği ile Tabanlıoğlu Mimarlık ile uygulama aşamasına geçti. Kazanan tasarımın, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nın cephesinde, diğer 26 projenin maketlerinin ise fuarda sergilenmesi planlanıyor. Kazanan tasarım Curvegami’nin üretimi için tasarım yarışmasına katılan diğer öğrenciler de destek veriyor.

“Amacımız İstanbul’un sanat ve kültür altyapısını desteklemek”

Köklü bir geçmişi olan İTÜ Mimarlık Fakültesi ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “Temel amaçlarımızdan biri İstanbul’un sanat ve kültür altyapısının gelişmesine katkı sağlamak. Şehrin sanat ve kültür altyapısının, hem özel kurumlar hem de devlet tarafından azami ölçüde ve birinci sırada teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu düşünce nedeniyle bu yıl önemli bir adım atarak genç mimar adaylarının katıldığı bu yarışmayı İTÜ Mimarlık Fakültesi ve Tabanlıoğlu Mimarlık ile birlikte düzenledik. Amacımız gençlere ihtiyaç duydukları desteği vererek onların çağdaş sanat dünyasında gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak. Yarışmaya katılan her proje sergilenebilecek nitelikte projelerdi. Öğrencilerin hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Dünyanın pek çok ülkesinden önemli galeri ve sanatçılarla, uluslararası medya kuruluşlarından gazetecilerin katıldığı fuarın, öğrencilerin gelecekleri için büyük bir fırsat yaratacağını düşünüyorum. Tasarımı yarışmadaki hali ile yapacağız” dedi.

Kısa bir süre önce Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı’nın kuruluşunu da ilan ettiklerini hatırlatan Güreli, “Vakfı kurarak 10 yılı aşkın zamandır yürüttüğümüz bu çalışmaları daha ileri bir boyuta taşıyoruz.Bu vakıf, öncelikle eğitim alanındaki eksikliği kapatmayı hedefliyor. Vakıf, bu amaç doğrultusunda çeşitli çağdaş sanat etkinlikleri, eğitimler, sanatçı ikâmet ve üretim programları düzenleyecek. Vakıf, sanat ve kültür dünyasında aktif olan tüm paydaşlar ile en etkin iletişimi kurarak programlarını uygulayacak” ifadelerini kullandı.

Contemporary Istanbul’un mimari tasarım ve planlamasını Tabanlıoğlu Mimarlık yapıyor

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da konsept, mimari tasarım ve planlama konusunda Contemporary Istanbul’a destek veren Tabanlıoğlu Mimarlık, farklı katlara yayılan galeri bölümlerine eşit görünürlük ve ziyaretçiler için kolay erişim sağlamak amacıyla, tüm ortak alanlar ile birlikte girişten başlayarak, tavan, zemin, duvarlarda okunabilecek, aracıları renk, grafitiler, aydınlatma olan bir yönlendirme dili saptadı. Ayrıca, fuar alanında erişimi kolaylaştırmak amacıyla geçen seneki anfi tiyatroya benzeyen bir merdiven bu yıl da uygulanacak.

“Henüz sergi alanına girmeden, izleyiciyi sanat yönlendiren bir karşılama olacak”

Yarışmanın jürisinde yer alan Tabanlıoğlu Mimarlık’ın kurucu ortağı Murat Tabanlıoğlu, Contemporary Istanbul’un öğrencilere yönelik düzenlediği yarışmanın “genç ifadeye kapı açmak” olduğunu belirterek, şunları söyledi:“Geçen yıllarda olduğu gibi işbirliği yaptığımız Contemporary Istanbul için bu yıl en özel durum henüz işin en başında olan mimarlık öğrencilerinin katılımına ve genç ifadeye kapı açmak oldu.Daha önceki sergilerde ziyaretçilerin giriş ve çıkış yaptıkları Rumeli Kapısı yerine aynı cephede gündelik uygulamada servis için tanımlı olan kapı giriş ve yine Rumeli Kapısı ise çıkış olarak kullanılacak. Böylelikle yaya ve araç trafiği çok büyük ölçüde rahatlamış olacak.Sergi süresince kullanılmak üzere alternatif olarak üretilen girişte yer alan rampa boyunca ise yarışmayı kazanan öğrenci projesi uygulanacak. Mimarlık-sanat ilişkisinin içiçeliğini bir kez daha vurgulayan bu örnek, henüz sergi alanına girmeden, izleyiciyi sanata yönlendiren bir karşılama olacak. Bu yılki CI, sanatın mimarlıkla birlikte var olması kadar, gençlere imkân tanımak, fikirlerine değer vermek açısından da önemli bir ilke imza atmış olacak.Öte yandan yarışma adabıyla bir iş elde edilmiş olması çok önemli. Estetik sonuçların şaşırtıcı performansının yanı sıra, katılan genç arkadaşların neredeyse tamamının fikirsel olarak ortak kaygıları paylaştığını gördüm; modüler, tekrar eden formlarla yaratılan strüktürler, geri-dönüşebilir nesneler kurgulamak, ayrıca yine geri-dönüşüm malzemelerine yer vermek.Sanat tarihinde hiçbir dönemi mimarlıkla birlikte bakmadan kavrayamayız, dolayısıyla genç mimarlık öğrencilerinin bu alana ilgi göstermeleri değerli. Sanat ve mimarlık arasında işbirliği kavramı aslında son 30 yıldır çokça gündemde. Bunun bir nedeni her iki disiplinin de geleceğe odaklanması. Sanat- sergileme - mekân ilişkisi kaçınılmaz olduğundan, biliyoruz ki günümüzde bir çok mimar, sanat da dâhil olmak üzere, küratörlük görevleri üstleniyor.”

Geri dönüştürülmüş kâğıttan tasarlandı

1600 modülden oluşan “Curvegami” isimli tasarım, geri dönüştürülmüş kâğıt kullanılarak bire bir ölçülerde Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin fabrikasında üretiliyor.

Yarışmayı kazanan ekipten 21 yaşındaki Mehtap Çaldıran, “Mimarlık günümüzde ‘beton ve para’ ilişkisi gibi düşünülüyor ama aslında bir sanat dalı. Amacımız sanatsal bir yapı oluşturmaktı, mimarlığın sanat ile olan ilişkisine yeniden ve güçlü bir şekilde vurgu yapmak istedik. ‘Geçici’ olan eserimizin çevresel etkileri de bizim için çok önemliydi; bu nedenle eserin bire bir uygulamasını geri dönüştürülmüş kâğıttan yapıyoruz, yerinden kaldırıldığı zaman da yine geri dönüşüme gidecek” dedi.

Tasarımda imzası bulunan 20 yaşındaki Hasan Basri Saltık ise “Bu proje, en büyük projelerimizden biri. Çünkü hayata geçiriliyor.Contemporary Istanbul 2018’i, 120 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bunca insanın eserimizi görecek olması bizim için onur ve gurur sebebi. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz” diye konuştu.

İTÜ Mimarlık Bölümünden Çiğdem Eren (İTÜ), fuar alanının girişinde konumlandırılacak bu tasarımla binanın girişine yeni bir kimlik oluşturarak ‘yeniden okumaya’ açılacağını belirterek, “Beni en heyecanlandıran şey, işin geçici olması. Geçicilik işlere ayrı bir güç kazandırıyor ve bina ile şehre dair başka bir hafıza oluşturuyor. Binalara yapılan bu tür eklerin başka bir gücü daha var: Binayı tekrar tekrar okumamızı sağlıyorlar.Binanın ve eserin söylediği ayrı şeyler bir araya gelip yeni bir şey söylüyor, aralarındaki gerilim yeni bir anlam ve ortam yaratıyor. Bu da çok dinamik ve heyecan verici bir süreç” dedi.

CIF Dialogues

18 Eylül 2018

CIF Dialogues Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

Ön izleme

19 Eylül 2018

Sadece davetiye ile ziyaret edilebilmektedir.

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