Üniversite öğrencilerinden 'farkındalık' defilesi
Hayvan hakları ihlallerine dikkat çekmek isteyen üniversite öğrencileri 'Sokaktaki hayvanlara bir el de sen uzat' etkinliği kapsamında bir defile düzenledi.
Yaşar Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu tarafından düzenlenen öğrencilerin şiddet uygulanan, kürk için öldürülen ve avlanılan hayvanları temsilen giydikleri kıyafetler ve makyajları dikkat çekti. Kampüs alanında, hayvanlar için 'farkındalık defilesi' düzenleyen öğrenciler, etkinlik kapsamında hayvan hakları ihlallerine dikkat çekti.
Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) kurucusu Funda Bonomo, HİPDER Başkan Yardımcısı İksir Altıok, Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu (HAYKONFED) Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Ersoy, Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Banu Barut, Üniversitelerarası Hayvanları Koruma Topluluğu'nun kurucusu Kamuran Ereğli’nin katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.
'Hayvanlar için farkındalık defilesi' düzenleyen Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden Pınar Tartan, "Günümüzde maalesef hayvanlara yönelik şiddet giderek artıyor. Biz de şiddeti temsilen kan damlayan kıyafetlerimiz ve moraran gözlerimizle podyuma çıktık. Hayvana şiddet, insana şiddette olduğu gibi bir hak ihlalidir ve bir an önce ağırlaştırılmış yasalarla önlenmeli." dedi.
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