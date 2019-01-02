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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.01.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencileri yılbaşını sokak hayvanları ile geçirdi

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Üniversite öğrencileri yılbaşını sokak hayvanları ile geçirdi

Üniversite öğrencisi gençler yılbaşını sokak hayvanları ile geçirdi. Herkes yeni yılı kutlarken onlar sokak hayvanlarını unutmadı. Yeni yıla saatler kala sokak hayvanlarını elleriyle beslediler.

Herkes yeni yılı kutlarken onlar sokak hayvanlarını unutmadı. Yeni yıla saatler kala sokak hayvanlarını elleriyle beslediler.

Eskişehir‘de yılbaşı akşamını düzenlenen eğlenceler yerine sokak hayvanları ile geçirmeyi tercih eden üniversite öğrencileri, şehrin belirli bölgelerine kilolarca mama dağıttı. 

Eskişehir’de bilinenin aksine farklı görüntülere sahne oldu.

Üniversite öğrencisi 5 genç, yapılan eğlencelerden farklı bir yöntem tercih etti. Önce 10 kilo kuru mama satın alan daha sonra yeni yıla dakikalar kala sokağa dağılan gençler, şehrin belirli bölgelerindeki noktalara satın aldıkları kuru mamaları dağıttı. Sokaklarda yeni yıl heyecanı yaşanırken birçoğu sokak hayvanlarını elleri ile besledi. Bu gibi özel günlerin hayvanların en çok unutulduğu gün olduğunu belirten gençler, hep beraber soğuk havada yeni yıla merhaba dediler. Yapılan duyarlı davranışa birçok vatandaş tarafından da destek verildi.

“Biz eğleniyoruz, onlar ise sokaklarda açlar”

Özel günlerde hayvanları unuttuklarını ifade eden öğrencilerden Şeyma, “Şu an yılbaşına yaklaşık yarım saat var. Biz de bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Çünkü biz eğleniyoruz. Onlar ise sokaklarda açlar. Hava çok soğuk. Biz de bunun için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Zaten çoğunluk arkadaşlarımızdan oluşuyor. Hepimiz hayvanları çok seviyoruz. Biz de mutlu olacağımız bir şekilde geçirmek istedik yılbaşını. Özel günlerde hayvanları unuttuğumuzu fark ettik ve unutmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Aslında amacımız farkındalık oluşturmaktı”

Satın aldıkları 10 kilo mamayı da dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Sefa Atilay ise asıl amaçlarının farkındalık başlatmak olduğunu vurguladı. Atilay yaptığı açıklamada, “İnsanların en çok eğlendiği günde, yıl başında hayvanları en çok yalnız bıraktığımız gün aslında. Biz de yıl başında arkadaşlarımız ile beraber sokak hayvanlarını yalnız bırakmamak, onları beslemek istedik. Her gün yolda karşılaştığımız dostlarımızı bu mutlu ve eğlendiğimiz günde yalnız bırakmak istemedik. Çok mutlulardı. Sokak hayvanları çok yalnız. İnsanlar eğleniyor ama sokak hayvanları yalnız. Hava çok soğuk ve onlarda aç kalmışlar. Onları beslemek, mama vermek bizim için çok keyifliydi. Elimiz boş dönmek bizi mutlu etti. Çünkü 10 kilonun hepsini sokak hayvanları ile buluşturmuş olduk. Aslında amacımız farkındalık oluşturmaktı. Çünkü dediğim gibi sürekli sokak hayvanları ile karşılaşıyoruz. Sürekli onları beslememiz, su vermemiz gerekiyor. Bu bilinci oluşturmak önemliydi. En azından biz kendi aramızda böyle bir şey yapmış olduk” dedi.

Kaynak: İHA

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