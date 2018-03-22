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    Üniversite öğrencileri 'yamaç paraşütü' sporuyla tanıştı

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) bölümü öğrencileri yamaç paraşütü sporunu tanıdı.

    BESYO öğrencileri doğa sporları dersini Mahmut El Ensari Dağında uygulamalı olarak işledi. BESYO bölümü hocalarından Yrd. Doç. Ümit Yetiş ve Adıyaman'da faaliyet gösteren yamaç paraşütü kulübü Adıyaman Anka Sportif ve Havacılık Kulübü'nün ortaklaşa koordine ettikleri etkinlikte BESYO öğrencilerine kulüp pilotları tarafından yamaç paraşütü ile ilgili bilgi verilerek tanıtımı yapıldı.

    Yamaç paraşütü tanıtımı yapıldıktan sonra tek kişilik ve "tandem" adı verilen çift kişilik uçuşlar gerçekleştirildi. Rengarenk kanatlar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Öğrenciler, yaşadıkları heyecanın ve gökyüzünde süzülmenin muhteşem bir duygu olduğunu belirterek bu etkinlikten dolayı teşekkür etti.

    Etiketler: üniversite , adıyaman üniversitesi
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