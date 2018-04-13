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    Üniversite öğrencileri uyarıyor

    Hürriyet Haber
    13.04.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:

    Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencileri hazır içeceklerin içerisindeki şeker konusunda yaptıkları araştırmaları halkla paylaştı. Öğrenciler 'Şeker içtiğimizin farkında mıyız?" sloganıyla sokak sokak gezerek ortaya çıkan tabloyu insanlara anlattı.

    Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü 3. sınıf öğrencileri, bir şişe ambalajlı limonatanın içerisinde 19 küp şeker olduğunu tespit etti. Öğrenciler, ‘Şeker İçtiğimizin Farkında mıyız?’ sloganıyla, sokak sokak gezerek hazır içeceklerin çok fazla şeker içerdiğini vatandaşlara anlatmaya çalıştı.

    Üniversite öğrencileri uyarıyor


    Öğrenciler, Saraçlar Caddesi’nde hazır içeceklerin içerisinde bulunan küp şeker oranını gösteren panoyla farkındalık oluşturmaya çalıştı. Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Hale Nur Çakar, "Ambalajlı içeceklerin içerisinde bulunan şeker oranını insanlara göstermek istiyoruz. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Limonata, meyve suyunun içinde ne kadar şeker var, bunu anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

    "En zararsız içeceğimiz su. Hayatımızda tüketmemiz gerekiyor. Sokakta gezerek broşür dağıtıyoruz. Şekeri fazla tükettiğimizde obezite oluyoruz. Obezitede birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Farkında olmadan tüketilen şekeri insanlara göstermeye çalışıyoruz. Bir 330 mililitre şişe limonatada 19 küp şeker var. Kutu kolada 11 buçuk tane küp şeker var." diye ekledi.

    Etiketler: üniversite
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