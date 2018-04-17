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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
17.04.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencileri minik kalplere dokundu

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Üniversite öğrencileri minik kalplere dokundu

Samsun'un Havza ilçesinde, üniversite öğrencileri tarafından bir köy okulu yenilendi ve öğrencilerinin ihtiyaçları da giderildi.

İstanbul Işık Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü (Işık ÜniTs) tarafından 3'üncüsü yapılan "Minik Kalplere Büyük Umutlar" projesi kapsamında, ilçeye bağlı Erikbelen Mahallesi'ne 4 gün önce gelen 25 gönüllü öğrenci, köyün ilkokulunda yenileme çalışması yaptı ve 114 öğrenci için sıralarına hediye paketleri bıraktı.

Projenin tamamlanmasının ardından okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Metin Yılmaz, Türk toplumunun en önemli özelliklerinden yardımlaşmanın gün geçtikçe kaybolduğunu ifade ederek, "Böyle bir zamanda bu güzel alışkanlığımızı bizlere hatırlatan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde burada eğitim alan yavrularımız daha güzel fiziki ortamlarda eğitim alma imkanı bulacak. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Işık ÜniTs Kurucu Başkanı Mustafa İslam Öksüz ise okulda 4 gün boyunca boya, badana, yenileme çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Okulumuzun birçok ihtiyacını karşıladık. 'Minik Kalplere Büyük Umutlar 3' projemizin bütçesi olan 250 bin lira ile 114 öğrencimize çanta, kırtasiye malzemesi ve giyim malzemesi alındı. Ayrıca okulumuza 2 projeksiyon makinesi ve perdesi, bir kütüphane, bir çocuk parkı kazandırdık ve ana sınıfını yeniledik. Bunların hepsi gönüllü 25 kardeşim tarafından yapıldı. Bizlere destek veren ve yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de "Hayat paylaştıkça güzel. Bu kardeşlerimiz yüreklerindeki sevgiyi bizlerle paylaştı. İstanbul'dan beldemizin bu okuluna kalkıp gelen üniversiteli kardeşlerime beldem adına teşekkürü bir borç biliyorum. Bu gerçekten bir gönül işi. Tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

Mahalle muhtarı Ahmet Gökmen de Işık Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kulüp üyesi gençlere, protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Törene, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut ve yönetim kurulu üyesi Emre Vural, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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