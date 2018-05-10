Üniversite öğrencileri 'kurtarma denizaltısı' tasarladı
Üniversite öğrencilerinin tasarladığı icat ile denizin altında işler daha kolaylaşacak. Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri, suda ve karada yürüyen kumandalı tank ile arama kurtarma denizaltısı tasarladı.
Yarışmada, TÜ Elektronik Bölümü ile İpsala Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü öğrencisi Çameli İlçesinden Sema Akkoyun ve Dilara Sert’in tasarladığı arama kurtarma denizaltısı dikkati çeken projeler arasında yer aldı.TÜ Elektronik Bölümü öğrencisi Sema Akkoyun ve Sefa Sarıtaş, iki arkadaşıyla yaptıkları projeyle savunma sanayine katkıda bulunmak istediklerini belirtti.
TÜ İpsala Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sema Akkoyun da sınıf arkadaşı Dilara Serte ile dalgıçların giremediği bölgelere ulaşabilmek için arama kurtarma denizaltısı tasarladıklarını söyledi.
Denizaltının görüntü çekebildiğini, aynı zamanda su altında bulunan bir cismi yanlarına eklenecek kollar aracılığıyla bünyesine aldığını anlatan Sema Akkoyun, "Denizaltıyı suya bıraktığımızda kumanda ile kontrolü sağlıyoruz. Arama kurtarma çalışmaları için tasarlandı. Örneğin suyun altında bir ceset var ya da atılmış bir silah. Bunu denizaltı ilk önce kamera yardımıyla buluyor. Daha sonra yanlarındaki kollar ile bu cismi alıp su üstüne çıkartıyor. Bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz."
Yarışmada dereceye giren diğer projeler, Türkiye'deki çeşitli yarışmalara katılma hakkı kazanacak.
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