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    Üniversite öğrencileri 'kitap' okuyarak yarışacak

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    Yurtlarda kalan öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için gerçekleştirilen projeyle bin 595 öğrenci, belirlenen 3 kitaptan birini okuyarak rakipleriyle yarışacak.

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kocaeli İl Müdürlüğü'nce, yurtlarda kalan öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için proje geliştirildi. Kocaeli'de, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin sahip oldukları entelektüel birikimlerini zenginleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen "Okudukça Güzelleşecek Dünya" projesine bin 595 öğrenci başvurdu.

    İhsan Oktay Anar'ın "Puslu Kıtalar Atlası", Cengiz Aymatov'un "Gün Olur Asra Bedel" ile Ali Himmet Berki Osman Keskinoğlu'nın "Hz. Muhammed ve Hayatı" kitaplarından birini okuyarak 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavın ardından dereceye giren öğrencilere, 12 Mayıs'ta kentte düzenlenecek kitap fuarında çeşitli ödüller verilecek.

    KYK Kocaeli İl Müdürü Nedim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme ve barınmanın dışında eğitimlerine de katkıda bulundukları çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

    Öğrencilerin kitap okumaya teşviki için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Aslan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi ve katkılarıyla Okudukça Güzelleşecek Dünya Projesi hayata geçti. Yurtlarımızda kitap okuma atölyeleri, grupları oluşturuldu. Bu yıl 2 kategoriyle başladık. Amacımız kitap ile insan arasındaki mesafeyi kısaltmak. Küçüklüğümüzden beri muhatap olduğumuz 'oku, geliş ve kendini geliştir' amacının ve sözlerinin farklı bir şekilde karşılığını oluşturabilecek bir senaryo ve kurgu oluşturduk, hamdolsun başarılı da olduk." diye konuştu.

    Aslan, çalışmalar sonucunda kentteki yurtlarından bin 595 öğrencinin yarışmaya kayıt yaptırdığını belirterek, ilk yıl için belirlenen kategorilerin edebiyat ve değerler olduğunu söyledi.

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