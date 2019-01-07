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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.01.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

Üniversite öğrencileri iş dünyasına hazırlanacak

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Üniversite öğrencileri iş dünyasına hazırlanacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) arasında Erasmus+ Programı kapsamındaki Karadeniz Konsorsiyumu başlıklı proje için işbirliği protokolü imzalandı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Genel Sekreter Hakan Gürhan ve KTÜ Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Ercan Köse arasında protokol imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hacısalihoğlu, 2014-2020 döneminde uygulanmakta olan Erasmus+ Programının, yeni beceriler kazandırmak, kişisel gelişimlerini güçlendirmek yoluyla kişilerin istihdam imkanlarını artırmayı amaçladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında projelerin sunulabildiği program kapsamında bizler gibi odalar, eğitim kurumları, dernekler gibi daha birçok kurum proje sunabilmektedir. TTSO olarak üniversite ile işbirliği olanaklarını önemsiyoruz. Erasmus+ Programı da bu işbirliğini sağlayan en önemli araçlardan biri. Bu niyetimizi hayata geçirmek adına protokol imzaladık. Bu vesileyle bu projede ortak olarak yer almaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum."

Hacısalihoğlu, KTÜ adına TTSO ve Trabzon Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı projeyle üniversite öğrencilerini iş dünyasına hazırlamayı hedeflendiklerine dikkati çekerek, "Yurt dışındaki farklı uygulamalarla eşleştirme yapılmak suretiyle gençlerimizin yurt dışında staj yapmaları sağlanacaktır. KTÜ tarafından hazırlanan proje kapsamında oda olarak dahil olduğumuz Avrupa işletmeler ağı ile yurt dışındaki eşleştirme faaliyetlerine destek olacağız." ifadesini kullandı.

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