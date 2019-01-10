Üniversite öğrencileri için büyük fırsat
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde hazırlanan proje ile üniversite öğrencileri Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle toplum yararına programı kapsamında çalışabilecek.12 hafta boyunca 36 gün çalışan gençlerin eline 2 bin 425 lira harçlık geçmiş olacak.
Üniversiteli gençler, bu yaz ayından itibaren toplum yararına programı kapsamında çalışıp, cep harçlığını kazanacak. Üniversiteliler 3 ay boyunca haftada 3 gün çalışarak 2 bin 425 lira harçlık alabilecek. İşte detaylar...
Üniversiteli gençler, bu yaz toplum yararına çalışıp, cep harçlığı elde edebilecek.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un yeni programı, öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını ve çalışma disiplini kazanmalarını hedefliyor. Programa göre; üniversite öğrencileri Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle toplum yararına programı kapsamında çalışabilecek.
Katılımcıya, günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımıyla ortaya çıkan miktar ödenecek. Toplum Yararına Programlar'ın uygulama süresi haftada 3 gün olmak üzere günlük 8 saat şeklinde düzenlendi. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67,36 TL ödenecek.
12 hafta boyunca 36 gün çalışan gençler, 2 bin 425 lira harçlık elde edebilecek.
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