Üniversite öğrencileri için 'Askıda Bilet Var'

Biletix, 2012 yılında kurulan ve üniversite öğrencilerine yemek, kıyafet, kitap, yurtdışı staj gibi birçok ürün ve hizmetlerin ücretsiz sunulmasını sağlayan’’Askıda Ne Var’’ ile bir araya gelerek üniversite öğrencilerine destek veriyor.

Üniversiteli gençlerin konser, tiyatro, kurs, workshop ve spor gibi birçok sayıda etkinliğe katılarak kendilerini geliştirebilme fırsatını sunan proje 7’den 70’e herkesi bu paylaşımın bir parçası olmaya çağırıyor.

Projeye destek vermek isteyenlerin yapması gereken tek şey ise Biletix’ten bilet alırken işlem sırasında fazladan bir bilet alarak askıya bırakmak. Askıya bırakılan biletler üniversite öğrencileri ile buluşuyor. Üniversiteli gençlerin aktiviteleredaha çok katılmalarına destek verecek işbirliği binlerce öğrenciye ulaşmayı amaçlıyor.

Biletix CEO’su Kemal Erdine, “Geleceğimiz olan öğrencileri sanat ve sanatçıyla buluşturmak bu sektördeki her kurumun sosyal sorumluluğudur. Biz bu bağlamda Oğuzhan Bey ile kol kola girerek öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Askıda Ne Var kurucusu Oğuzhan Canım ise bu iş birliği için, “Öğrencilerin üniversite hayatında kendilerini geliştirmelerine, kültür ve sanatla buluşmalarına Biletix ile birlikte destek olduğumuz için çok mutluyuz.” sözlerini aktardı.

Üniversite öğrencilerine destek olmak isteyen herkes askıya bir bilet bırakarak bu gönüllü hareketin bir parçası olabilir.