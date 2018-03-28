Üniversite öğrencileri en inovatif projeyi geliştirmek için yarışacak

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün DuPont Türkiye İnovasyon Merkezi işbirliği ile hayata geçirdiği ve Türkiye’de bir ilk olan “Boğaziçi Sanal İnovasyon Kampı” 23 Mart’ta başladı. Boğaziçi Sanal İnovasyon Kampı’nda üniversite öğrencileri belirlenmiş konular üzerine yenilikçi projeler geliştirerek en inovatif ve sürdürülebilir fikri oluşturma adına yarışacaklar. Tüm sürecin online olarak yürütüleceği yarışmaya Türkiye’nin tüm üniversitelerinden öğrenciler bir ay boyunca katılım sağlayabilecek.

DuPont Türkiye İnovasyon Merkezi Lideri Mehmet Demiray proje ile ilgili, “Türkiye’nin ilk sanal inovasyon kampı olma özelliğini taşıyan Boğaziçi Sanal İnovasyon Kampı’nda gençler, yeniliğin kaçınılmaz olduğu günümüzde, inovatif düşüncenin önemini ve inovasyon sürecindeki adımları öğrenecekler. DuPont Türkiye olarak Boğaziçi İşletme ve Ekonomi Kulübü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projeyle, fikir üretme kabiliyetlerini geliştirmek isteyen geleceğin girişimcilerini desteklemekten ve workinlot.com gibi yeni girişimlerle çalışıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Öğrenciler DuPont’un 3 farklı ürününü yeniden yorumlayacak

5 haftalık maraton boyunca yarışmacılar, 8 ana ve 18 ara aşamayı tamamlayarak ve DuPont’un 3 farklı ürününü yeniden yorumlayarak en yaratıcı projeyi geliştirmeye çalışacaklar. Geliştirilmesi istenen projeler arasında masif, gözeneksiz, homojen bir yüzey malzemesi olan DuPont™ Corian® Solid Surface kullanılarak hayatı kolaylaştıran, yepyeni, akıllı bir yüzey tasarımı gerçekleştirmek; sıradan kumaşları esnek film ve mürekkep teknolojisi ile akıllı hale getiren DuPont™ Intexar™ teknolojisini kullanarak yeni uygulamalar geliştirmek ve kesintisiz ve yüksek yoğunluklu polietilen elyaftan oluşan, bariyer, koruma ve nefes alma özellikleriyle kişisel korumadan çatı cephe sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanı bulunan DuPont™ Tyvek® ürününe yeni uygulama alanları oluşturmak bulunuyor.

Bireysel ya da iki kişilik takımlar halinde yarışılan maratonda projeler, yaratıcılık, tutarlılık, sürdürülebilirlik ve açıklık gibi kriterler göz önünde bulundurularak, sektör temsilcileri ve DuPont yöneticilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Yapılan değerlendirme sonucu dereceye girenler Meyrin (İsviçre) DuPont İnovasyon Merkezi’ni ziyaret etme şansını yakalayacak. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi, http://innocamp.buik.net/ linkinde yer alıyor.