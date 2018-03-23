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    Üniversite öğrencileri Avrupa'ya kanatlanıyor

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:

    Üniversite öğrencilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatan festival için geri sayım başladı. 60 ülkeden 200 öğrenci takımının katılacağı festivaldeki kıyasıya rekabette Türkiye’yi Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) The Gentlemen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Weirdos ve Pamukkale Üniversitesi’nden Travertines temsil edecek.

    Üniversite öğrencilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatan ‘Red Bull Can You Make It?’e katılacak takımlar açıklandı. 10-17 Nisan 2018 tarihleri arasında 60 ülkeden 200 öğrenci takımı para yerine Red Bull kutularını kullanıp Avrupa’yı seyahat etmeye çalışacak. Bu sıra dışı yolculuğa Türkiye’den de üç kişilik üç takım katılacak.

    Kontrol noktası mücadeleleri, sosyal medya görünürlüğü ve macera listesinde yazılı görevleri tamamlama üzerinden puanlanacak takımların en az bin kilometre katederek Amsterdam’a ulaşmaları bekleniyor. En uzun mesafeyi en kısa sürede giderek bitiş noktasına varan takımın birinciliği elde edeceği yarışmada 4 bin kilometrelik mesafe rekorununsa bu yıl kırılması bekleniyor.

    Yıldız Teknik’ten: The Gentlemen

    İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) iki erkek öğrencinin oluşturduğu The Gentlemen takımı, mühendislik fakültelerinin ağırlıkta olduğu YTÜ’nün maskulen ruhunu ortaya koyuyor. Birbirlerini üç senedir tanıyan Mehmet ile Sezgin, bu sürede üniversite arkadaşı olmanın yanı sıra sıklıkla yolculuk etmişler.

    ODTÜ’nün melekleri: Weirdos

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Weirdos takımı, birbirlerini üniversitenin ilk gününden beri tanıyan üç kız öğrenci Betül, Büşra ve Buse’nin kurduğu takım… Ekip seyahat edebilmek için  yalnızca paraya değil maceracı bir ruha sahip olmayı kanıtlamak istiyor.

    Pamukkale’nin bembeyaz travertenleri: Travertines

    Pamukkale travertenlerinden ismini alan Travertines takımı Pamukkale Üniversitesi’nde okuyan üç öğrenci tarafından kuruldu. Ege’nin enerjisini Avrupa’ya taşıyacak takımın üyelerinin Can You Make It sloganı hazır: Haydi Gari!

    Etiketler: Red Bull Can You Make It? 2018
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