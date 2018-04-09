Üniversite öğrencileri atıklardan araba yaptı

Adana'da düzenlenen 6. Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülere sahne oluyor.

Çukurova Üniversitesi Otomotiv ve Makine Mühendisliği öğrencileri, buzdolabı, bidon, duş kabini gibi geri dönüşümlü malzemelerden karnavalın temasına uygun araçlar yaptı.

12 araç, çeşitli süsler ve aksesuarlarla renklendirildi. "Porta-Car Tasarımlı Araba Yarışı"nda katılımcılarının iterek ilerlettiği araçlar, 200 metrelik parkurda yarıştı.

Karnaval için Adana'ya gelen çok sayıda ziyaretçi de kortej yürüyüşü için hazırlıklara başladı. Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Jüri üyelerinin değerlendirmesiyle, yarışmada dereceye girenler akşam saatlerinde düzenlenecek kortej yürüyüşünden sonra açıklanacak.

Kaynak: AA