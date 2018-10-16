Üniversite öğrencileri arasında İHA yarışması düzenlendi

Yarışmanın ikinci yılında Boeing ve ODTÜ, Türk üniversitelerinden dikey iniş kalkış yapabilen (VTOL) İHA tasarlamaları çağrısında bulundu. 30’dan fazla başvuru alındı ve 14 üniversiteden 21 takım 13-14 Ekim tarihlerinde Ankara’daki Şehit Üsteğmen Gürcan Ulucan Havaalanı’nda düzenlenen yarışmaya davet edildi. İlk elemelerden sonra 100’den fazla öğrenciden oluşan 13 takım finalde yarıştı ve 150’nin üzerinde üniversite öğrencisi de etkinliği izledi.

Öğrencilere aktarılan senaryo gereği, takımlardan tasarladıkları dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli İHA’ları kullanarak ormanda kaybolan bir öğrenciyi bulmaları ve ona bir şişe su, gıda ve bir ilk yardım seti ulaştırmaları istendi. Ayrıca yarışmacılardan kayıp öğrencinin kurtarılması için koordinatlarını yer istasyonuna bildirmeleri de istendi. Öğretim görevlilerinden oluşan bir jüri bu görevi başarıyla tamamlayan yarışmacıları teknik kriterler uyarınca değerlendirdi. Kazanan takım ise, Necmettin Erbakan Üniversitesinden Göktürk takımı oldu. Göktürk takımının tasarladığı dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli İHA karbon kompozit bir gövdeye sahip. Uçak dört pervanesi ile dikey kalkış yapıp, burun pervanesini kullanarak kanatları üzerinde ileri uçuşa geçiyor. İleri uçuşta, diğer pervaneler kapatılıyor ve böylece daha az elektrik harcayan verimli bir uçuş gerçekleşmiş oluyor. Uçak kamerası ile tespit ettiği hedefin koordinatlarını da yer istasyonuna iletebiliyor.









Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, “Türkiye’nin havacılık alanında önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle Türkiye’de teknoloji ve yenilik alanındaki ortaklıklarımıza büyük önem veriyoruz. Bu İHA tasarım yarışmasını Türkiye’de yeni nesillerin havacılıkta daha yüksek hedeflere yönelmesi için ODTÜ ile birlikte gerçekleştirdik. Yarışmada ortaya çıkan projeler de Türkiye’nin havacılıkta tasarım ve inovasyon açısından sahip olduğu yüksek potansiyeli kanıtlar nitelikte. Türkiye bugün Boeing uçaklarının başarısına katkı sağlayan dünya standartlarındaki üretim kabiliyeti, mühendisleri ve teknik yeterlilikleri ile bizim için önemli bir sanayi ve teknoloji ortağı. Geçen yıl başlattığımız Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı doğrultusunda Türkiye ile uzun vadeli ilişkimizi stratejik bir ortaklığa dönüştürerek, Türkiye’nin havacılık alanında rekabetçiliğine, teknoloji öncülüğüne ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ozan Tekinalp şunları söyledi: “Bu tür yarışmalar, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan sorunlara ilişkin eğitimleri konusunda son derece değerli. Bu yarışmayı bu yıl ikinci kez düzenlemekten mutluyuz. Her geçen yıl daha iyi tasarımlar, daha iyi takımlar ve daha fazla heyecan olduğunu görüyorum. Boeing’e bu değerli fırsat için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yarışma için havalimanını kullanmamıza izin veren Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral Osman Dirmencioğlu’na da teşekkür borçluyuz.”