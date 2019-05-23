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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerÜniversite mezunu çoban, hayvanlara bakarken KPSS'ye hazırlanıyor
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23.05.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Üniversite mezunu çoban, hayvanlara bakarken KPSS'ye hazırlanıyor

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Üniversite mezunu çoban, hayvanlara bakarken KPSS'ye hazırlanıyor

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Muhasebe Bölümünden 2015 yılında mezun olan ve 3 defa KPSS'ye giren 26 yaşındaki Erhan Kaya, bir yandan hayvanlara bakarken bir yandan da KPSS'ye hazırlanıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Muhasebe Bölümü'nden 2015 yılında mezun olan ve üç defa KPSS'ye giren genç, bir yandan hayvanlara bakarken bir yandan da KPSS'ye hazırlanıyor. Muş merkezde ikamet eden üniversite mezunu Erhan Kaya, 3 defa KPSS'den istediği puanı alamayınca çobanlık yapmaya başladı.

Merkeze bağlı Beşparmak köyünde çobanlığa başlayan Kaya, 300 büyükbaş hayvana çobanlık yaparken, bir yandan da KPSS'ye yeniden hazırlanıyor. Yılın 6 ayını çobanlık yaparak geçirdiğini ifade eden Kaya, "2015 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nden mezun oldum. 3 defa KPSS'ye girdim. Atanamadığım için şu anda Beşparmak Köyü'nde çobanlık yapıyorum. 300 tane büyükbaş hayvana bakıyorum. Aylığım 4 bin TL'ye geliyor. Gün içinde hem hayvanlara bakıyorum hem de ders çalışıyorum. Günümü genellikle böyle geçiriyorum sınava kadar. Yaşadığım ev, Muş'un merkezinde kalıyor. Geçimimi sağlamak için de çobanlık yapıyorum. Akşamları da köy evinde kalıyoruz. Sabah saat 06:00'da kalkıyorum ve akşam 18:00'de hayvanları yeniden köye getiriyoruz." dedi.

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