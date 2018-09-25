Üniversite mezunlarını bu turnuvayı kaçırmıyor
Bu yıl 5.’si düzenlenen üniversite mezunlarının 10 spor dalında yarıştığı MasterGames’te koşu, briç ve tavla turnuvaları geride kaldı. Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 3 branşta dereceye giren katılımcılar ödüllendirildi. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 1000’den fazla mezunun katılımıyla gerçekleşen MasterGames, eğlence ve mücadele dolu geçiyor.
10 dalda gerçekleşecek spor karşılaşmalarıyla 5. kez üniversite mezunlarını ve iş dünyasını bir araya getiren MasterGames’te, koşu, briç ve tavla turnuvaları geride kaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 3 branşta dereceye giren katılımcılara organizasyon komitesi tarafından madalyaları takdim edildi. Üniversite mezunlarını bir araya getiren ve kendi okullarının mezunlar dernekleriyle iletişimlerini artıran MasterGames Turnuvası, aynı zamanda okul günlerindeki gibi birlikte spor yapmayı, aktif yaşamaya teşvik etmeyi ve gittikçe zayıflayan bağları sağlamlaştırmayı da hedefliyor.
22 Eylül’de Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde briç ve tavla turnuvaları ile MasterGames’in ilk etabı tamamlandı. 23 Eylül’de ise katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşen 5 ve 10 km koşularında kıyasıya yarışarak renkli görüntülere sahne oldular. 3 branşta yarışan üniversite mezunlarından dereceye girenlere, organizasyon komitesi tarafından madalyaları takdim edildi. 10 Eylül’de başlayan tenis karşılaşmaları ile 22 Eylül’de başlayan futbol ve basketbol karşılaşmaları ise 30 Eylül’e kadar devam edecek. MasterGames Turnuvası, 30 Eylül’deİstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecek şenlik ve görkemli ödül töreniyle ve Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde yapılacak kapanış partisiyle sona erecek.
29 Üniversiteden 1000’den Fazla Mezun 10 Spor Dalında Yarışıyor!
Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen 29 üniversitesinden 1000'den fazla mezun, turnuvada futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere 3 takım sporunda; tenis, yüzme, koşu ve masa tenisi olmak üzere 4 bireysel sporda; satranç, tavla ve briç olmak üzere 3 zihin sporunda yarışıyor.
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