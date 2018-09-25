Üniversite mezunlarını bu turnuvayı kaçırmıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerÜniversite mezunlarını bu turnuvayı kaçırmıyor
GeriKampüs Üniversite mezunlarını bu turnuvayı kaçırmıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
25.09.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Üniversite mezunlarını bu turnuvayı kaçırmıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üniversite mezunlarını bu turnuvayı kaçırmıyor

Bu yıl 5.’si düzenlenen üniversite mezunlarının 10 spor dalında yarıştığı MasterGames’te koşu, briç ve tavla turnuvaları geride kaldı. Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 3 branşta dereceye giren katılımcılar ödüllendirildi. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 1000’den fazla mezunun katılımıyla gerçekleşen MasterGames, eğlence ve mücadele dolu geçiyor.

10 dalda gerçekleşecek spor karşılaşmalarıyla 5. kez üniversite mezunlarını ve iş dünyasını bir araya getiren MasterGames’te, koşu, briç ve tavla turnuvaları geride kaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 3 branşta dereceye giren katılımcılara organizasyon komitesi tarafından madalyaları takdim edildi. Üniversite mezunlarını bir araya getiren ve kendi okullarının mezunlar dernekleriyle iletişimlerini artıran MasterGames Turnuvası, aynı zamanda okul günlerindeki gibi birlikte spor yapmayı, aktif yaşamaya teşvik etmeyi ve gittikçe zayıflayan bağları sağlamlaştırmayı da hedefliyor.

Üniversite mezunlarını bu turnuvayı kaçırmıyor

22 Eylül’de Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde briç ve tavla turnuvaları ile MasterGames’in ilk etabı tamamlandı. 23 Eylül’de ise katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşen 5 ve 10 km koşularında kıyasıya yarışarak renkli görüntülere sahne oldular. 3 branşta yarışan üniversite mezunlarından dereceye girenlere, organizasyon komitesi tarafından madalyaları takdim edildi. 10 Eylül’de başlayan tenis karşılaşmaları ile 22 Eylül’de başlayan futbol ve basketbol karşılaşmaları ise 30 Eylül’e kadar devam edecek. MasterGames Turnuvası, 30 Eylül’deİstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecek şenlik ve görkemli ödül töreniyle ve Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde yapılacak kapanış partisiyle sona erecek.

 

29 Üniversiteden 1000’den Fazla Mezun 10 Spor Dalında Yarışıyor!

 

Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen 29 üniversitesinden 1000'den fazla mezun, turnuvada futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere 3 takım sporunda; tenis, yüzme, koşu ve masa tenisi olmak üzere 4 bireysel sporda; satranç, tavla ve briç olmak üzere 3 zihin sporunda yarışıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kampüsleri dönüştürecek fikirlere destek

Pilot olmak isteyenlere müjde

Üniversite öğrencilerinin yeni rotası: Polonya

Türkiye 'ikinci üniversite' okumak istiyor