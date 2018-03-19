Üniversite 'Araştırma Kampı' düzenliyor

Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesi kuruluş yıldönümü dolayısıyla “Araştırma Kampı” düzenliyor. 5 ve 6 Nisan tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe Indiana Üniversitesi’nden Pazarlama Profesörü Neil A. Morgan, Georgia State Üniversitesi Marka ve Müşteri Yönetimi Başarı Merkezi Müdürü Prof. V. Kumar, Georgia State Üniversitesi’nden Pazarlama Profesörü Alok Saboo ve Leeds Üniversitesi’nden Prof. Constantine S. Katsikeas başta olmak üzere alanında uzman birçok yerli ve yabancı konuk katılacak.

Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenecek ‘Araştırma Kampı’ 5 ve 6 Nisan tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek. İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde; bilimsel çalışmaların saygın uluslararası dergilerde yayımlanabilmesinin ilkeleri, bu kategorideki dergilerin editörleri ve çalışmaları bu dergilerde yer alan akademisyenlerin deneyim ve bakış açıları ile irdelenecek. İkinci gün ise önemi giderek artan "Müşteri ve İş Analitiği" konusu, konuk akademisyenlerin çalışmaları ışığında incelenecek.

Kampın Türkiye’de bir üniversite tarafından düzenlenecek en kapsamlı etkinlik olacağına dikkat çeken Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Mengüç, “Fakültemizin birinci kuruluş yıl dönümünü ülkemizin değişik üniversitelerinden düzenlediğimiz bu kampa katılacak meslektaşlarımız ile kutlama imkanı bulacağız” açıklamasında bulundu.

Kamp, “Müşteri ve İş Analitiği”ne odaklanacak

Müşteri ve İş Analitiği konusunu odağına alan araştırma kampında katılımcılar, alanın önde gelen isimlerinden bilgi alma imkanı bulacaklar. Prof. V. Kumar araştırma kampının ilk gününde ‘Bilimsel araştırma yayınlamak için fikir yaratmak’, ikinci gün ise ‘Kayıp müşterileri tekrar kazanmak; ama onları yeniden kaybetmek’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek. Prof. Neil A. Morgan uluslararası yayın yapan saygın dergilerde bilimsel makale yayınlamak için yapılması gerekenlere değineceği sunumunu kampın ilk gününde; ‘M.A.R.S. (Mobile, Analytics, Real-time, Social) ’ta pazarlama nasıl yapılır?’ başlıklı dikkat çekici sunumunu ise kampın ikinci gününde katılımcılarla paylaşacak. Prof. Constantine S. Katsikeas, çalışmaları uluslararası yayınlarda yer alan bir akademisyen olarak tecrübelerini aktaracağı sunumunu kampın ilk gününde yapacak. Prof. Alok Saboo da ‘Yaratımdan Başarıya: Bir yazarın perspektifinden yayın sürecini yönetmek’ başlıklı sunumunu kampın ilk günü yapacak. Prof. Saboo, borsa ve örgütsel savunma mekanizmaları hakkında yapacağı sunumunu ise kampın son günü gerçekleştirecek.

Detaylı bilgi için: http://researchcamp.khas.edu. tr/