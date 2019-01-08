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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerUludağ Üniversitesi 55 doktora öğrencisi alacak
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08.01.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Uludağ Üniversitesi 55 doktora öğrencisi alacak

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Uludağ Üniversitesi 55 doktora öğrencisi alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019 bahar döneminde 13 farklı sektörde istihdam edilmek üzere 55 doktora öğrencisi alacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019 bahar döneminde 13 farklı sektörde istihdam edilmek üzere 55 doktora öğrencisi alacak. TÜBİTAK tarafından başlatılan 'sanayi doktora programı' dahilinde aylık 4 bin 500 TL burs verilecek olan öğrenciler, Bursa'da 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışmalarını yürütebilecek.

Türkiye'nin öncelikli alanlarında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesine yönelik TÜBİTAK'ın başlattığı 2244 Sanayi Doktora Programı çerçevesinde Uludağ Üniversitesi tarafından 13 farklı Ar-Ge Merkezi ile 13 farklı faaliyet alanında 55 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bahar döneminde öğrenci alımlarına başlayacaklarını açıklayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Sanayi kuruluşlarıyla öncelikli çalışma alanlarının tespiti için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Gelen talepleri tespit ettik ve bu doğrultuda bir eğitim planı hazırladık. Şehrimizin önde gelen 13 sanayi kuruluşu ile bu programları yürüteceğiz. 13 farklı disiplinde toplam 55 doktora öğrencisi alacağız. Başvuruları kabul olan ve programa dahil edilen doktora öğrencilerine en fazla 4 yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süreyle aylık 4 bin 500 TL burs verilecek" diye konuştu.

Özel sektörde çalışanların da bu programa başvuru yapabileceğini kaydeden Prof. Dr. Yusuf Ulcay, alacakları burs miktarının ise aylık 800 TL olacağını söyledi. Bu programa başvuracak kursiyerlerin, müracaat ettikleri firmada çalışıyor veya çalışacak olmaları şartını aradıklarını vurgulayan Yusuf Ulcay, "Destek alan projelerde bursiyerlerin seçimi üniversiteler ve sanayi kuruluşları tarafından yapılacak. Bu öğrencilerin doktora öğrenimlerinin sonrasında sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl boyunca istihdam desteği de sağlanacak.Öğrenciler, mezuniyet sonrası destek veren firmaların Ar-Ge merkezlerinde doktoralı araştırmacı olarak istihdam edilecekler. Ayrıca maaşlarının yüzde 40'ı TÜBİTAK tarafından ödenmeye devam edecek. Programa başvuracak öğrencilerde ise doktora programı için tezli yüksek lisans derecesi, bütünleşik doktora programı için lisans derecesi şartı aranıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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