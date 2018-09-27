Ücretsiz 'Sadri Alışık Konservatuvarı' başlıyor
6. yılında tüm ögrencilere ücretsiz eğitim imkanı sunuyor.
Kerem Alışık, “Yaşamayı bizler gibi çalışmak, yorulmak, üretmek olarak tanımlayan gençlerimizin geleceklerine katkıda bulunmak, bizim için büyük bir zenginlik ve mutluluk… Çocuklarımızın ellerinden tutarak, onlarla paylaşarak, güçleniyor ve kalabalık oluyoruz.” dedi.
Alanında uzman eğitmenler tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan ve yoğun bir müfredata sahip olan Sadri Alışık Konservatuvar eğitimi, hafta içi sabahtan akşama kadar sürecek derslerle, sinema ve sahne oyuncusunun sahip olması gereken, sorumluluk, bireysel tavır, sanatsal disiplin ve çok yönlü bakış açısı gibi özellikleri kazandırmayı hedefliyor.
İstanbul’da 5. yılını geride bırakan Sadri Alışık Konservatuvarı bu yıl Ankara’da ki gençlerimize de kapılarını açıyor. Sadri Alışık Konservatuvarı sınavlarına girerek, kazanan öğrenciler 2 yıl tam burslu olarak okuma hakkı kazanacak. Ayrıca mezun olan öğrenciler, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak performanslarını sergileme imkanı bulacak.
İstanbul sınav tarihi;
Ankara Sınav tarihi;
1. Aşama - 09-10/10/2018 - Şan-Dans - Sahne Sınavı - 10:30
2. Aşama - 11/10/2018 - Şan-Dans - Sahne Sınavı - 10:30
3. Aşama - 12/10/2018 - Sahne Sınavı - Doğaçlama - 10:30
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