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    Türkiye'ye satılmadı... Üniversite kulubü 600 tl'ye üretti

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 17:22 | Son Güncelleme:

    Ülkemize satılmayan robotu üniversite kulübü sadece 600 tl'ye üretti.

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü üyeleri, yurt dışından Türkiye'ye satışı gerçekleştirilmeyen tanker arama robotunu tasarladı. Sadece 600 lira maliyetle tasarlanan robot ferromanyetik alanlara tırmanabiliyor, kaçak ve hasar kontrolü yapıyor.

    1.5 yıl önce kurulan ESOGÜ Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü (MPGK), çalışmalarını sürdürüyor. Ülke genelinde gerçekleştirilen yarışmalara hazırlanan kulüp üyeleri, son olarak paletlerinde bulunan mıknatıslarla ferromanyetik yüzeylere tırmanabilen ve yüzeyden aldığı verileri bilgisayara aktarabilen robot tasarladı.

    Yerli üretimde maliyeti en aza indirmeyi hedeflendiği robotta dik yüzeylere tırmanmak için mıknatıslı paletler, entegre edilmiş sensör ve kamera bulunuyor. Türkiye'ye sadece hizmet olarak çok yüksek rakamlara kiralanan robotu kendi imkanlarıyla 600 TL'ye üreten gençler, yeterli destek buldukları takdirde farklı amaçlarda da kullanılabilecek muadil robotlar geliştirmek istiyor.

    Etiketler: üniversite , proje
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