Türkiye'nin Ortadoğu Perspektifi: Algılar ve Gerçekler Konferansı kampüste
"Türkiye'nin Ortadoğu Perspektifi: Algılar ve Gerçekler " konferansı 27 Nisan Cuma günü İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü Konferans Salonu 150’de!
KAFAKAMPÜS Gençlik Platformu öncülüğünde Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Araştırmaları Merkezi, Al Sharq Youth Türkiye ve Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi ortaklığı ile "Türkiye'nin Ortadoğu Perspektifi: Algılar ve Gerçekler " konferansı 27 Nisan Cuma günü İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü Konferans Salonu 150’de gerçekleşecektir.
Türkiye’de farklı alanlardan Ortadoğu üzerine çalışan, bölgeye hakim isimlerin yanında o bölgeden gelen gençlerinde konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte Türkiye’nin Ortadoğu Perspektifi, uluslararası ilişkiler, akademi, tarih, kültür, sanat, basın ve gençlik konuları üzerinden algılar ve gerçekler bağlamında tartışılacaktır.
Sürpriz etkinliklerin de yapılacağı konferansa kayıt olmak için: https://t.co/IFS1EoLOw7
Etkinlik Programı
Açılış Konuşmaları ve Video Gösterimi (14:30 -15:00)
- Oturum (15.00- 16.30)
Türkiye Ortadoğu’yu Ne Kadar Anlıyor – 1 : Dini ve Kültürel Perspektif
Moderatör: Deniz Baran
- Mehmet Ali Büyükkara
- Zahide Tuba Kor
- Taha Kılınç
- Rezan Hashem (Ürdün-Filistin)
- Oturum (17.00-18.30)
Türkiye Ortadoğu’yu Ne Kadar Anlıyor – 2: Akademik ve Politik Perspektif
Moderatör: Muzaffer Şenel
1- İsmail Yaylacı
2- Galip Dalay
3- Resul Serda Ataş
4- Mohamed Shawky Abdelsatar Amasha (Mısır)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle