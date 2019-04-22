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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk tazelenme olimpiyatı yapıldı

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Türkiye’nin ilk tazelenme olimpiyatı yapıldı

Türkiye'de üç üniversite bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversiteleri ve iki Huzurevi sakinlerinin katılımı ile ilk defa sportif ve kültürel olimpiyat düzenledi.

Türkiye’de üç üniversite bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversiteleri ve iki huzurevi sakinlerinin katılımı ile ilk defa sportif ve kültürel olimpiyat düzenledi. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan olimpiyatlarda Voleybol, Masa tenisi, yürüyüş, Bocce, Oryantiring, Bayrak yarışı ve Gülle atma gibi sportif etkinliklerin yanı sıra vals gösterisi, Türk Sanat Müziği ve Ritim dinletisi gibi kültür sanat etkinlikleri de yer aldı.

Üç üniversite ve iki huzurevinden yaklaşık 100 sporcu iki gün boyunca hem eğlendiler, hem de yarıştılar. Türkiye’de ilk defa düzenlenen Tazelenme Olimpiyatları'nda sporcular arasında tatlı bir rekabetin yaşandı.

Tazelenme Üniversitesi olimpiyatlarına katılan emekli tarih öğretmeni ve aynı zamanda Avukat Tevfik Fikret Sözer, tazelenme olimpiyatlarının devam etmesini istedi. Sözer, “Bizler belirli bir yaşa geldikten sonra, hayattan çekilmekten ziyade, yaşlılığı bir yaşam kültürü olarak yeni bir yaşam şekli olduğunu inanmış insanlarız. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sayın hocamızın liderliğinde burada bize düzenlemiş oldukları bu festival havasındaki birinci Tazelenme Üniversitesi Olimpiyatları bizim için büyük bir değişim. Aynı zamanda biz bununu devamını da bekliyoruz artık. Her kampüsün, her yıl değişik şekilde bunun tekrar tekrar yapılmasını ve daha da sportif amaçlı ve yaşlı spor kültürüne uygun yeni oyunla, yeni sportif faaliyetler eklenmesini kendilerinden istirham ediyoruz” dedi.

Emeklilerin tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini belirten Ufuk Doğan, “Bir emekli olarak Türkiye’de emeklileri hep bir kenara atarlar. Halbuki emeklilerin tecrübesi, aktifliği Avrupa’da çok önemlidir. Burada da bu organizasyonlarla İsmail Hocam sayesinde kendimizi daha da değerli hissettik. Ve aktif yaşlanmak adına bunda da bize çok katkıda bulundular” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna, “Bundan 3 yıl önce Antalya'da başlamış olan tazelenme üniversitesi macerası bugün itibari ile bir tazelenme olimpiyatları aşamasına gelmiştir. 60 yaş üstü vatandaşlarımız için ‘Tazelenme Olimpiyatları’ diye bir faaliyet düzenledik. Antalya, Ege ve Muğla Üniversitesi’nin kampüslerinin katılımı ile faaliyetlerimiz gerçekleşti. Yaklaşık 100 sporcumuz var faaliyetlerimize katıldı. Bildiğim kadarı ile de bu şekilde bir spor faaliyeti, sadece yaşlıların katıldığı bir olimpiyat düzenlemesi de ilk kez oluyor ülkemizde” diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Fiziki ve akademik gelişiminin kazandığı ivmenin yanı sıra, soysal sorumluluk anlamında attığı somut adımların en güzel örneği olan Tazelenme Üniversitesi Olimpiyatlarına ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Toplumsal yaşam kalitesi ve mutluluğun ileriki yaştaki bireylerin yaşam kalitesi ile paralel olduğundan tazelenme üniversitesinin hem fiziksel, hem de zihinsel bir tazelenme olarak değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı. 

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