Türkiye’de ilk akredite işletme bölümü Boğaziçi Üniversitesi’nde

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi İşletme Lisans Programı, Türkiye’de küresel muhasebe meslek kuruluşu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants - Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) tarafından akredite edilen ilk üniversite programı oldu. Bu uzun soluklu iş birliği sayesinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, uzaktan eğitim ile Oxford Brookes Üniversitesi’nde lisans ve University of London’da master yapma imkanına da kavuşacak.



Dünya standartlarında öğretim ve araştırma kalitesini hedefleyen Boğaziçi Üniversitesi, 150 yılı aşkın birikimi ile özgün ve yaratıcı bilimsel fikirlerin ve yeniliklerin gelişmesini sağlama vizyonu doğrultusunda İşletme lisans programı mezunlarının akademik yeterliliğe sahip olmanın yanı sıra mesleki değer kazanmaları amacı ile küresel muhasebe alanında en prestijli kurumlarından ACCA ile önemli bir iş birliğine imza attı. Dünya genelinde 804 üniversitede 1.784 program ile muafiyet akreditasyonu bulunan ACCA, Türkiye’den ilk ve tek olarak Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği yaptı.

Dünya genelinde muhasebe, finans ve yönetim alanlarında uluslararası standartlarda kariyer hedefleyen, kişilere ve iş dünyasına yönelik ruhsatlar sunan ACCA, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur İrem Nuhoğlu koordinatörlüğünde yürüttüğü akreditasyon iş birliği sürecinin sonunda, İşletme Bölümü Lisans Programı mezunlarına ACCA’in toplam 13 sınavının bilgi ve beceri seviyesindeki beşinden muafiyet sağladı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine Oxford Brookes ve University of London üniversitelerinin kapıları da açılıyor



Uzun soluklu iş birliğinin önemli bir kilometre taşı olan bu akreditasyon, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine uzaktan eğitim ile Oxford Brookes Üniversitesi’nde lisans ve University of London’da master imkanlarını da beraberinde getiriyor.