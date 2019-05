Türkiye Viral Top 20 listesinden düşmeyen Belçikalı yıldız Tanaë Kampüs'te!

Öncelikle kampüse hoş geldiniz. Sizi yeni tanıyan okuyucularımız için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

Herkese merhabalar, ben Tanaë 22 yaşındayım. Belçika'nın en büyük şehirlerinden biri olan Liège'de yaşıyorum. Kendimi bildim bileli şarkı söylemeyi çok severdim. 2017 yılında menajerim ve prodüktörüm Manu Freson (G-Major) ile tanıştıktan sonra şarkılar kaydetmeye başladım. Drake, 21 Pilots gibi isimlerin şarkılarına cover şarkılarla başladığım yolda ayrıca Aqua'nın "Barbie Girl" şarkısının cover'ı da medya ve insanların ilgisini üzerime yoğunlaştırdı. 2018 yılında 4 şarkıdan oluşan ilk EP çalışmamı yayınladım. EP'de, birkaç sene önce vefat eden ve benim için çok önemli bir yere sahip büyükbabam ile birlikte yazdığımız Still Beautiful'u yayınladım. Yayınlandıktan sonra Still Beautiful şarkım Türkiye Spotify önemli listelerinde yer aldı ve Türkiye'de güzel bir başarı yakaladı. Şarkı, bir hafta boyunca Top 50 Viral Listesi'nde 1 numaradaydı. Ardından ilk albümüm Talking To Myself’i 9 Mayıs tarihinde yayımladım. Kullandığımız sound'lar ve yarattığımız atmosfer ile ilk EP’ye göre biraz daha kişisel bir albüm oldu. Şarkı söylememin yanı sıra, aynı zamanda Liège'de Sanat Okulu'nda Grafik Tasarım öğrencisiyim. (Académie Royale des Beaux-Arts.)









Albümdeki şarkılarınızda daha çok dağılmış ailelerin yalnız çocuklarından, kendi neslinizin yaşadığı sıkıntılardan bahsetmişsiniz. Günümüz gençlerinin yaşadığı problemler neler sizde?

Herkes birbirinden farklıdır. Benim için genç neslin problemlerinden bahsetmek ve bunları şarkılarıma yansıtmak zor bir süreçti. Söyleyebileceğim tek bir şey var o da çocukluğumun hiçbir zaman çok rahat geçmediği... Ailemi çok sevmeme rağmen sıradışı bir hayat yaşadım ve o yaşlarda bir çocuğun karşılaşmaması gereken birçok problemle uğraşmak zorunda kaldım. Albüme ismini veren şarkım "Talking To Myself" yaşadığım bu durumdan bahsediyor. Şarkıda şöyle diyor:'' Through my life I've had to see one million faces, round and round I think I left so many places"... Bence aile dengesinin olmadığı bir hayat yaşamak herkes için çok zor ve bu bahsettiğim birçok insanı ilgilendiren, birçok insanın yaşadığı bir durum.

Belçika’da yaşıyorsunuz ama Türkiye’de ciddi bir fan kitleniz var? Türkçe sözlü şarkı yapmayı düşünüyor musunuz?

Kabul etmeliyim ki; Türkiye Spotify viral şarkılar listesine girmeden önce Türkiye'ye açılmayı hiç düşünmemiştim. Henüz profesyonel müzik yaşantısına gireli iki sene gibi kısa bir süre olduğu için kendi ülkemde bile yaşadığım ufak tefek başarılar inanılmaz geliyor ve mutlu oluyorum. Şimdi, Türkiye'deki hayran kitlesi için neler hissedebileceğimi hayal edin :) Bu inanılmaz! Benim için ayrı bir tınısı olduğu için İngilizce şarkı söylemeyi gerçekten seviyorum. Kali Uchis, Jorja Smith, Lana Del Rey, Erika Badhu ve daha birçok ilham aldığım sanatçı da İngilizce şarkı söylüyorlar. Her neyse! Bunları söyleyip de ileride müzik anlayışımızın uyuştuğu Türk bir sanatçı ile düet imkanının önünü kapatmak istemem :) Türkiye'de eminim ki yetenekli çok fazla sanatçı var.

Bu yaz büyük festivallerde yer alacaksınız. Türkiye’de bir konser planınız var mı?

Şimdilik Belçika'daki büyük festivallerde sahne alacağım ve bu konuda çok heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmeyi çok isterim. Artık Türkiye'deki insanların müziğimi sevdiğini biliyorum :)

Genç yaşta müzik dünyasına adım atanlardansınız. Siz müzikteki başarınızı neye bağlıyorsunuz?

Birbirinden farklı etkenlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Çok çalışmak, kimliğiniz ve bolca şans. Yetenek de çok önemli fakat bu üç etken olmadığı sürece manasız. Eğer güçlü bir müzikal dünyanız varsa, iyi şarkı üretmek için çok çalışıyorsanız ve büyümenizde yardımcı olan doğru insanlarla tanıştıysanız müzik dünyasında kendi yolunuzu bulacaksınız.









En büyük ilham kaynağınız ne? Türkiye’de beğendiğiniz sanatçılar var mı?

Birçok isim var etkilendiğim: Portishead, Björk, Amy Whinehouse, Jorja Smith, Kali Uchis, Lana Del Rey... Türk sanatçılardan dinleme fırsatım henüz maalesef olmadı ve bu yüzden Türkiye'ye gelmek ve müzikle ilgili çalışmalar yapmak için sabırsızlanıyorum. Ve tabii ki yemekleri için de sabırsızlanıyorum :) Belçika'da Türkiye'den duyduğumuz tek şarkı Tarkan'dan Şımarık. DJ'ler hala kulüplerde çalıyorlar. En kısa sürede Türkiye'deki yeni işleri yakalamam gerekiyor...

Bundan sonraki planlarınız neler?

Gelecek hakkında düşünmek gerçekten çok zor. Her şey benim için çok hızlı ilerliyor ve anda olanların her dakikasından zevk alıyorum. Bu söyleyeceğim çok orijinal olmayacak ama sanırım tüm sanatçıların dile getirdiği gibi müziğimi paylaşmak için dünyayı dolaşmak istiyorum.

Türkiye’de yaşayan ve Avrupa’ya açılmak isteyen genç müzisyenlere neler tavsiye edersiniz?

Tavsiye verebilecek kadar kendimi deneyimli görmüyorum fakat söylemem gerekirse: Kendiniz olun ve şarkı söylemekten vazgeçmeyin!

Türkiye’deki prodüksiyon şirketi Razaki Müzik ile nasıl bir araya geldiniz?

"Still Beautiful" şarkımız viral şarkılar listesine girdikten sonra, menajerim ve prodüktörüm Manu Freson Türkiye'de bir ortak ile çalışmanın harika bir fırsat olacağını düşündü. İngiltere ve Türkiye'de sanatçı menajerliği yapan İpek Özsoy sayesinde, projeme büyük ilgi gösteren Razaki Müzik ile bu şekilde tanıştım.

Son olarak, bir üniversite dergisi olduğumuz için sizin öğrencilik yıllarınız nasıl geçti?

Öğrencilik hayatım henüz bitmiş değil. Birkaç sene daha öğrenciyim. Grafik Tasarım bölümü okuyorum ve bölümümü gerçekten seviyorum. Sadece bazı zamanlar hem müziğe hem de okula odaklanmakta biraz zorlanıyorum.

Teşekkürler!



Röportaj: Tuğba Badal