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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.12.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Türk profesör adli bilim alanında dünya listesinde

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Türk profesör adli bilim alanında dünya listesinde

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Adli Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, dünyadaki 23 ünlü adli bilimciden biri oldu. CRIMES LAB’ın listesinde yer alan tek Türk olan Prof. Dr. Atasoy, 14. Sırada bulunuyor.

Suçun önlemesi ve suçlunun yakalanması adına bugüne kadar yaptığı çalışmalarla bir çok başarıya imza atan Prof. Dr. Sevil Atasoy, Adli Bilimler alanında dünya listesine girdi.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü, aynı zamanda Adli Bilimler Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Sevil Atasoy, dünya sıralamasındaki tek Türk oldu.

Adli bilimler alanındaki gelişme ve çalışmalara yer verilen CRIMES LAB’ın “23 ünlü kadın adli bilim insanı listemiz” başlığında yayınladığı çalışmada Atasoy 14. sırada yer aldı. Listedeki tek Türk olan Prof. Dr. Sevil Atasoy, böylece Türkiye’yi bu alanda dünyada temsil eden bilim insanı olarak da kayıtlara geçti.

Prof. Dr. Sevil Atasoy kimdir?

Listede Prof. Dr. Sevil Atasoy ile ilgili olarak da şu bilgilere yer veriliyor:

"Prof. Dr. Sevil Atasoy, lisansını kimya alanında, yüksek lisansını biyokimyada, doktorasını felsefede ve doktora derecesini Biyokimya alanında yaptı. Adli Bilimler, madde bağımlılığı ve bağımlılık alanlarında çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Sevil Atasoy, Türkiye’deki Masumiyet Projesi'nin direktörü olarak görev yapıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) üyeliği yapan Prof. Dr. Sevil Atasoy, Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütüyor. Prof. Dr. Atasoy’un Türkiye’de kriminologlar ve bu uzmanların suçların çözülmesi için kullandıkları yöntemlere yer verilen bir televizyon programı bulunuyor.”

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