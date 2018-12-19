Türk profesör adli bilim alanında dünya listesinde
Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Adli Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, dünyadaki 23 ünlü adli bilimciden biri oldu. CRIMES LAB’ın listesinde yer alan tek Türk olan Prof. Dr. Atasoy, 14. Sırada bulunuyor.
Suçun önlemesi ve suçlunun yakalanması adına bugüne kadar yaptığı çalışmalarla bir çok başarıya imza atan Prof. Dr. Sevil Atasoy, Adli Bilimler alanında dünya listesine girdi.
Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü, aynı zamanda Adli Bilimler Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Sevil Atasoy, dünya sıralamasındaki tek Türk oldu.
Adli bilimler alanındaki gelişme ve çalışmalara yer verilen CRIMES LAB’ın “23 ünlü kadın adli bilim insanı listemiz” başlığında yayınladığı çalışmada Atasoy 14. sırada yer aldı. Listedeki tek Türk olan Prof. Dr. Sevil Atasoy, böylece Türkiye’yi bu alanda dünyada temsil eden bilim insanı olarak da kayıtlara geçti.
Prof. Dr. Sevil Atasoy kimdir?
Listede Prof. Dr. Sevil Atasoy ile ilgili olarak da şu bilgilere yer veriliyor:
"Prof. Dr. Sevil Atasoy, lisansını kimya alanında, yüksek lisansını biyokimyada, doktorasını felsefede ve doktora derecesini Biyokimya alanında yaptı. Adli Bilimler, madde bağımlılığı ve bağımlılık alanlarında çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Sevil Atasoy, Türkiye’deki Masumiyet Projesi'nin direktörü olarak görev yapıyor.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) üyeliği yapan Prof. Dr. Sevil Atasoy, Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütüyor. Prof. Dr. Atasoy’un Türkiye’de kriminologlar ve bu uzmanların suçların çözülmesi için kullandıkları yöntemlere yer verilen bir televizyon programı bulunuyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle