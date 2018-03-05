Türk kadın sporcudan gururlandıran başarı

İstinye Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi milli triatlet Bahar SAYGILI, Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da düzenlenen ‘’Ironman 70.3 Colombo’’ yarışında 3. oldu.



Bir yıl içinde dünyanın 92 farklı şehrinde, toplamda kadın, erkek karışık olarak, yaklaşık 150 bin triatletin katılımıyla gerçekleşen “Ironman 70.3” yarışlarının yeni ayağı Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da gerçekleşti.

1.9 km yüzme, 90 km bisiklet ve 21.1 km koşu etabından oluşan, bu yarışta , İstinye Üniversitesi öğretim üyesi, milli triatletimiz Bahar Saygılı, kürsüye çıkarak, ülkemizi gururlandırdı.

Saygılı: Geleceğin sporu Triatlon

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öncelikle bu sporun önemine vurgu yapan Bahar Saygılı, Türkiye’de bu sporun pek bilinmediğini fakat yurt dışında çok popüler olduğunu belirtti. Saygılı sözlerine şöyle devam etti: “Bu yarışlara katılan ilk Türk kadını olmak, 3 tane 70.3 İronman ve bir tane dünya da bilinen en önemli Ironman yarışı olan Ironman Dünya şampiyonasında ülkemi temsil etmek beni her zaman gururlandırdı ve gururlandıracak. Vücudum el verdiği sürece bu spora ve bu yarışlara katılmaya devam edeceğim. Ama aslında bu spor, kuşaktan kuşağa geçen bir bayrak yarışı gibi algılanmalı. Tam da bu nedenle, sporculuğuma; spor eğitimcisi ve akademisyenlik görevlerimi ekledim. İstinye Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde, öğrencilerimle, genç arkadaşlarımla harika çalışmalar yapıyoruz. Türk sporunun hak ettiği yerlere gelebilmesi, sporcu yetiştirmek kadar, spor yöneticileri ve teknik uzman yetiştirmekle mümkün.”

2011 yılındaki Aux En Provence Half Ironman yarışına katılarak, bu alanda ilk Türk kadını unvanını alan Saygılı, o yıldan bu yana İronman 70.3’te şu sonuçları aldı.2017 Ironman 70.3 Barcelona ikinciliği; 2016 Ironman Dünya Şampiyonası Hawaii Kona’da yarışan tek Türk Kadın sporcu “2016 Ironman 70.3 Lanzarote 3.lüğü; 2016 Ironman Güney Afrika Şampiyonası ikinciliği; 2015 Ironman 70.3 Lüksemburg 3.lüğü; 2014 Ironman 70.3 Kanada Dünya Şampiyonası; 2014 Ironman 70.3 Lüksemburg ikinciliği; 2013 Ironman 70.3 Norveç 4.lüğü; 2012 Ironman 70.3 Las Vegas Dünya Şampiyonası yirminciliği, 2012 Wiesbaden 70.3 Avrupa Şampiyonası on birciliği; 2012 Abu Dhabi Triathlonu yaş grubu birinciliği ve genel kadınlar klasmanı 6.lığı…”