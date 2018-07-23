Trans doktor adayı destek istiyor

Toprak Cingöz 22 yaşında trans bir kadın. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi. Bir yıl sonra doktor olarak göreve başlayacak olan Cingöz’ün tek isteği cinsiyet değiştirme operasyonu yaptırmak. Bunun için bir fon hesabı açan Cingöz, şimdilik 8 bin TL. toplamayı başardı. Ancak en az 20 bin TL’ye ihtiyacı var. Cingöz, “Ailem cinsel yönelimimden dolayı beni reddetti. Türkiye derecesi yaptığım için iyi bir burs alıyorum. Bu burslar sayesinde bugüne kadar ev kiramı, kitap vs. masraflarımı karşıladım. Yakında doktor olacağım ancak zorunlu görev yerime gitmeden önce cinsiyet değiştirme operasyonunu yaptırmak istiyorum. Gittiğim şehirde kimliğimi uzatmam gereken yerler olacak. Kimlikte erkek, görünürde kadın diyecekler. Büyük sıkıntılar yaşayacağım” dedi.

‘Görünürlük’ sorunu

Cingöz, Gaziantep’te doğup, büyüdü. Cinsel yönelimini ilkokul sıralarında fark etmesine rağmen, yaşadığı yer ve ailesinden alabileceği tepkiler yüzünden bu durumu saklamaya karar verdi. Fen lisesini kazanan Cingöz, lise sıralarında da bu durumu kimse ile paylaşamadı. “İçime kapanıp, sadece ders çalıştım. Belki de bu nedenle tıp fakültesini kazandım” diyen Cingöz, “Gaziantepte bir şeyler yapamadım. Hormon da alamadım. Üniversiteyi kazanıp İstanbul’a gelince bu konu üzerine çalışmalar yapan derneklere ulaştım. Fakültemden kimi hocalar buldum. Onlarla konuştum. Benim için süreç böyle başladı” diye konuştu. Ailesinin, durumu öğrenince evlatlıktan reddettiği Cingöz çeşitli yerlerden aldığı burslarla geçinmeye başladı.

Dereceli bir öğrencilik

Cingöz, ailesiyle kopuşuna neden olan süreci şu sözlerle anlattı: “Muhafazakar bir ailenin iki çocuğundan biriydim. Açık bir trans kadın olmam ailem için çok büyük bir sorun oldu. Herkesin bilmesi, akrabaların duyması sonucu ailemin üzerimde yarattığı baskı da arttı. Gay veya eşcinsel olsaydım bu durumu saklayabilme ihtimalim vardı. Ama trans bir kadın olduğum için fiziksel değişimlerimi saklayamadım. Ailem evden çıkmamı istemiyordu. Okula gitmem gerekiyordu. Bunu saklayamazdım. En büyük sorun zaten görünürlüktü. Ailemin en büyük kozu bana para vermemekti. Ancak ben biraz şanslıydım. Üniversitede derece yapmıştım. Bir çok yerden burs alıyordum. Burslarım bana yeter, kiramı, ihtiyaçlarımı falan karşılar diye düşünüyordum. Burslarıma güvenerek her şeyi göze aldım.”

‘Yakıldığımız yer...’

Yıllar sonra ilk kez rahat olduğunu, ancak kendisi için en büyük sorunun devam ettiğini anlatan Cingöz, “İsmimi değiştirdim. Kimliğim de geldi. Neyseki sorunların bir çoğu halloldu ama kimliğim hala erkek kimliği” diye konuştu. Bunun kendisi için büyük bir sıkıntı olduğunu anlatan Cingöz, operasyon için gerekli olan 20 bin TL’yi bağış yolu ile toplamaya çalışıyor. Bir fon hesabı üzerinden bağış toplayan genç doktor adayı, bağışçılara şöyle sesleniyor: “Transların yakılarak öldürüldüğü bir coğrafyada yaşıyoruz.Trans kimliği ile hukuk ve mimarlık okuyan arkadaşlarım var. Bizler önümüz açıldığında neler yapılabileceğinin en güzel örneğiyiz. Şu an yurtdışından trans bir kadın bana her ay 350 TL burs veriyor. Ben de mesleğime başlayıp trans kadınlara destek olmak istiyorum. Ancak şu an desteğe ihtiyacım var.”