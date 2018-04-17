THY'den üniversite öğrencilerine iş müjdesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kampüs
17.04.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

THY'den üniversite öğrencilerine iş müjdesi

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THY'den üniversite öğrencilerine iş müjdesi

THY, iyi derecede İngilizce bilen, 26 üniversite bölümünden part time çalışacak üniversite öğrencileri arıyor. 6 ay süresince çalışacak öğrencilerde aranan şartlar ve söz konusu üniversite bölümleri de açıklandı.

Türk Hava Yolları (THY) iyi derecede İngilizce bilen üniversitelerin 26 bölümünden birinde eğitim gören öğrenciler arasından Part Time çalışan arıyor.

Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Ordu-Giresun, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van istasyonları için personel istihdamı yapılacak.

Habertürk'te yer alan habere göre öğrencisi olduğu okulun bulunduğu şehrin dışında tercih yapan adaylar sürece davet edilmeyecek. Çalışma süresi 6 ay olacak. Haftada en az 20 en fazla 30 saat çalışılabilecek.

Çalışılan saate göre ücret hesaplaması yapılacak. Aranan şartlar ise T.C. vatandaşı olmak, doğum tarihinin 1.1.1994 ile 31.12.1999 tarihleri arasında olması şartlarını istedi. Şartları taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitesi üzerinden başvurmaları gerekiyor. İlan kriterlerini sağlayan adaylara Türkçe ve İngilizce mülakat yapılacak.

İşte o bölümler

Hava Lojistiği, Hava Trafik Kontrol Bölümü, Havacılık Elektirik Elektroniği, Havacılık İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi, Lojistik Lojistik Ve Taşımacılık, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Uçak Elektriği, Uçak Elektrik Ve Elektroniği, Uçak Elektroniği, Uçak Gövde Bakım, Uçak Gövdesi, Uçak Motoru, Uçak Teknolojisi, Uçak Yer Destek Sistemleri, Uçuş Harekat Yöneticiliği, Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yer Hizmetleri.

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