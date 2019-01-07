TEB Akıl Fikir Yarışması için başvuru süreci devam ediyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kampüs
07.01.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

TEB Akıl Fikir Yarışması için başvuru süreci devam ediyor

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TEB Akıl Fikir Yarışması için başvuru süreci devam ediyor

Yarışma için son başvuru tarihi 15 Ocak.

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ödüllendirmek amacıyla bu yıl 12’ncisini “İcat Çıkar” sloganıyla düzenlediği TEB Akıl Fikir Yarışması için başvuruların sona ermesine bir hafta kaldı. Sektöre yenilikçi ve yaratıcı ürünler kazandırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 2006 yılından bu yana düzenlenen TEB Akıl Fikir Yarışması için bu yıl başvuru süreci 15 Ocak’ta tamamlanmış olacak.

TEB Akıl Fikir Yarışması için başvuru süreci devam ediyor


Başvuruların 15 Ocak tarihine kadar İcatcikar.com adresi üzerinden gerçekleştirilebileceği yarışma Üniversite Öğrencisi – Yeni Mezun, Müşteri ve Teknolojik Girişimci olmak üzere üç kategoride düzenleniyor. Öğrencisi – Yeni Mezun ve Müşteri kategorilerinde bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili yenilikçi, yaratıcı fikir ve projeler, Teknolojik Girişimci kategorisinde ise sektör bağımsız teknoloji tabanlı projeleri olan tüm girişimciler başvuruda bulunabiliyor.

Sektörün önde gelen isimlerinin jüri koltuğunda yer alacağı yarışmada katılımcıları finansal ödüllerin yanı sıra TEB’de kariyer fırsatları, Roland Garros seyahati ve TEB Girişim Evi’ne katılım önceliği bekliyor. Yarışmada en inovatif üç proje sahibi, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendiriliyor.

Üniversite Öğrencisi – Yeni Mezun kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanacak. Müşteri kategorisinde birinci olan yarışmacı 25 bin TL ödülün yanı sıra Roland Garros’a katılma hakkı kazanıyor. İkinci olan 15 bin TL, üçüncü ise 10 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor. Teknolojik Girişimci kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanıyor. Teknolojik Girişimci kategoride finale kalan yarışmacılar, TEB Girişim Evi’ne öncelikli katılım hakkı elde ediyor.

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