TEB Akıl Fikir Yarışması için başvuru süreci devam ediyor
Yarışma için son başvuru tarihi 15 Ocak.
Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ödüllendirmek amacıyla bu yıl 12’ncisini “İcat Çıkar” sloganıyla düzenlediği TEB Akıl Fikir Yarışması için başvuruların sona ermesine bir hafta kaldı. Sektöre yenilikçi ve yaratıcı ürünler kazandırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 2006 yılından bu yana düzenlenen TEB Akıl Fikir Yarışması için bu yıl başvuru süreci 15 Ocak’ta tamamlanmış olacak.
Başvuruların 15 Ocak tarihine kadar İcatcikar.com adresi üzerinden gerçekleştirilebileceği yarışma Üniversite Öğrencisi – Yeni Mezun, Müşteri ve Teknolojik Girişimci olmak üzere üç kategoride düzenleniyor. Öğrencisi – Yeni Mezun ve Müşteri kategorilerinde bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili yenilikçi, yaratıcı fikir ve projeler, Teknolojik Girişimci kategorisinde ise sektör bağımsız teknoloji tabanlı projeleri olan tüm girişimciler başvuruda bulunabiliyor.
Sektörün önde gelen isimlerinin jüri koltuğunda yer alacağı yarışmada katılımcıları finansal ödüllerin yanı sıra TEB’de kariyer fırsatları, Roland Garros seyahati ve TEB Girişim Evi’ne katılım önceliği bekliyor. Yarışmada en inovatif üç proje sahibi, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendiriliyor.
Üniversite Öğrencisi – Yeni Mezun kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanacak. Müşteri kategorisinde birinci olan yarışmacı 25 bin TL ödülün yanı sıra Roland Garros’a katılma hakkı kazanıyor. İkinci olan 15 bin TL, üçüncü ise 10 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor. Teknolojik Girişimci kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanıyor. Teknolojik Girişimci kategoride finale kalan yarışmacılar, TEB Girişim Evi’ne öncelikli katılım hakkı elde ediyor.
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