Sürdürülebilir Kampüs Projesi'nde ödüller sahiplerini buldu

Sürdürülebilir Kampüs Projesi, Siemens Türkiye ile Koç Üniversitesi ortak girişimiyle ilk kez hayata geçirildi ve kazanan öğrenci grubu belli oldu. “Ulaşım”, “Enerji ve Bina Teknolojileri”, “Geri Dönüşüm”, “Endüstri 4.0, Dijitalizasyon, Nesnelerin İnterneti” ve “Beşeri Faaliyetler” olmak üzere beş farklı kategoride düzenlenen yarışmada birincilik ödülü, kampüs içerisindeki karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik teknolojileri kullanarak oluşturdukları proje nedeniyle Green Brains grubuna verildi.

“Sanayi-Üniversite İşbirliğine Dair Güçlü Bir Örnek”

Proje kapsamında, öğrencilerin daha sürdürülebilir kampüsler ve çevre problemlerine karşı çözümler odaklı sürdürülebilirlik projeleri değerlendirildi. Sürdürülebilir Kampüs Projesi, sanayi-üniversite işbirliğine dair güçlü bir örnek olarak da dikkat çekiyor.

Kampüsteki karbon emisyonunu azaltmak amacıyla Koç Üniversitesi ev sahipliğinde 9 Mart 2018 tarihinde düzenlenen ödül törenine Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ile birlikte projenin jüri üyeleri, öğrenciler ve iki kurumun üst düzey temsilcileri katıldı.

Sürdürülebilir Kampüs Projesi’nde Siemens Türkiye’nin kampüs operasyonları çerçevesindeki yetkinlik ve deneyimi, Koç Üniversitesi’nin akademik ve araştırma yetkinliği ile birleştirildi. Siemens Türkiye’nin Kartal ve Gebze’deki Kampüsleri ile Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü birer araştırma laboratuvarı olarak kullanıldı ve kampüs operasyonları için sürdürülebilir bir model yaratmaya odaklanıldı. Öğrencilerin “Ulaşım”, “Enerji ve Bina Teknolojileri”, “Geri Dönüşüm”, “Endüstri 4.0, Dijitalizasyon, Nesnelerin İnterneti” ve “Beşeri Faaliyetler” kategorilerinde geliştirdikleri sürdürülebilirlik projeleri, aralarında Siemens Türkiye yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Birinci olan Green Brains grubu, Siemens’in Almanya-Münih’teki merkez binasını ziyaret etme imkanının yanı sıra Sürdürülebilir Kampüs Operasyonları Sertifikası’nı ve 5 bin TL’ye kadar proje bütçesi almaya hak kazandı. Birinci olan gruba ödülü Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Umran İnan tarafından sahnede takdim edildi.

“2023’te Karbon-Nötr Bir Şirket Olmayı Hedefliyoruz.”

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis “Siemens Türkiye olarak, sanayi-üniversite iş birliklerinin gerek iş gerekse toplum yaşamına değer katan ortaklıklar olduğuna inanıyoruz. Üniversitelerin akademik birikimi ile Siemens gibi köklü sanayi kuruluşlarının uygulamaya dayalı deneyiminin bir araya gelmesi hem eğitim hem de kalkınma anlamında önemli adımlar atılmasını sağlıyor. Koç Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz ve dijitalizasyonu odağına alan Sürdürülebilir Kampüs Projesi bu anlamda gerçekleştirdiğimiz değerli çalışmalardan biri oldu. Siemens Türkiye’de sürdürülebilirlik odak noktalarımızdan birini oluşturuyor. Sürdürülebilir bir gelecek için de dijitalleşmenin sunduğu imkanlardan mutlaka yararlanmak gerekiyor. Biz, Siemens Türkiye’de çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği açısından dijitalizasyonun sunduğu imkanlar sayesinde 2023 yılında karbon-nötr bir şirket olmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir Kampüs Projesi’nin de bu anlamda oldukça değerli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Koç Grubu ile 60 yılı aşan iş birliğimizi farklı bir boyuta taşıyan bu projeye katılan gençlerimizi tebrik ediyor, destek veren akademisyenlere şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Koç Üniversitesi: “Çalışmaları destekliyoruz.”

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan “Koç Üniversitesi olarak ‘sürdürülebilirlik’ alanındaki çalışmalara büyük önem veriyoruz ve bu alanda yapılan çalışmaları canı gönülden destekliyoruz. Siemens işbirliği ile geliştirdiğimiz ‘Sürdürülebilir Kampüs Projesi’ dahilinde öğrencilerimiz karbon emisyonunu azaltmak için kayda değer projeler tasarlayarak bugün burada bize sundular. Gururla ifade etmek isterim ki bu projelerin her biri özenle üzerinde çalışılmış projelerdir. Projeleriyle ufkumuzu açan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca başından beri proje sürecinin içinde yer alarak, akademik bilgi ve birikimleriyle katkı sağlayan değerli Koç Üniversitesi öğretim üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.