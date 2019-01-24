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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Startup'lar en çok bu hatalara düşüyor

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Startup'lar en çok bu hatalara düşüyor

Dünyadaki startup’ların yüzde 42’si pazar ihtiyacını net analiz edemediği için kısa sürede kapanıyor. Araştırmalar, girişimlerin neredeyse yüzde 90’ının hüsranla bittiğini işaret ediyor.

Peki, başarıya giden yolda nelere dikkat etmeli? Online iş platformu SanalUzman.com’un Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu’na göre piyasa analizi, doğru ekip, yalınlık ve ihtiyaca yönelik teknoloji kullanımı şansı artıran faktörlerden.

Startup’ların yüzde 90’ı ilk beş yıl içinde yok oluyor.” Bu tez dört yıl önce yapılan bir araştırmaya ait. Ancak aradan geçen zamana bakıldığında mevcut tabloda çok da bir şeyin değişmediğini söylemek mümkün. UC Berkeley & Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Startup Genome Raporu da dünya genelinde kurulan startup’ların yüzde 90’ının başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Veri analiz platformu CB Insights’a göre bu tablonun en büyük nedenlerinden biri yüzde 42’sinin pazar ihtiyacını net analiz edememesi olsa da girişimcilerin yüzde 29’u sermayesini tükettiği, yüzde 23’ü ise yanlış ekiple yola çıktığı için başarısız oluyor.

Startup’ların kapanma nedenleri incelendiğinde analiz eksikliğinin öne çıktığını anlatan Türkiye’nin iddialı startup’larından, online iş platformu SanalUzman.com Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, doğru piyasa araştırmasının girişimcileri bir sıfır önde başlatacağı görüşünde. Bekiroğlu, “Startup’ların kapanma nedenleri arasındaki en önemli maddelerden biri, analiz etmemek. Hedef kitle analizi, pazarın ve müşterinin ihtiyaçları, o ürüne ihtiyaç duyan kitlenin kısıtlı olup olmadığı, kültüre uygunluğu, aynı fikrin daha önce uygulanıp uygulanmadığı gibi pek çok noktanın araştırılması gerekiyor. Bu analizlerin yapılmaması halinde; kimsenin satın almayacağı / ihtiyaç duymayacağı bir ürün seçmek, yanlış üründe ısrar etmek, ürünü yanlış hedef kitleye pazarlamak, farklılaşmanın zor / kâr marjlarının düşük olduğu alanlara giriş yapmak gibi ölümcül sonuçlar doğabilir” diyor.

Startuplar en çok bu hatalara düşüyor

“Ya tutarsa mantığı tutmuyor…”

“Ya tutarsa” mantığıyla hiçbir hazırlık ya da plan yapmadan, neyi başarmak istediğine dair net bir fikre sahip olmadan yola çıkmanın hüsrana yol açtığını anlatan Bekiroğlu, finansmanı yönetememenin, yanlış ekip / ortak seçiminin ve kurumların odağını kaybetmesinin de başarısızlığı artırdığına değiniyor.

 

Bekiroğlu, teknoloji kullanımın da sonuçlara dikkat çekiyor. “Teknolojiye aşırı odaklanmak kadar teknolojinin imkanlarından yeterince ya da hiç faydalanmamak da başarısız startup hatalarından çıkarılacak derslerin arasında yer alıyor.Teknolojiye yapacağınız yatırım başlangıçta ‘harcama’ gibi görünse de uzun vadede avantaj sağlıyor. Doğru teknolojiyi kullanan girişimciler hem zamandan hem de paradan tasarruf edebiliyor. Zamanı iyi yönetmeyi sağlayacak ve fikri destekleyecek uygulamaları, programları kullanmak her zaman işe yarıyor”.

 

Yalın projeler kazanıyor

Teknoloji sektöründe sadeliğin önemli bir özellik olarak karşımıza çıktığını anlatan Bekiroğlu, “Genç girişimciler genellikle süreçleri karmaşık hale getirme eğilimi gösteriyorlar. İnsanların vakitlerinin kısıtlı olduğu günümüzde müşterilere yönelik bir kayıt formundan tutun; ortaklık, kira, finans sözleşmelerine kadar her şeyin basit, anlaşılır tutulmasında fayda bulunuyor. Ayrıca kişilerin büyük fikri çeşitli endişelerle paylaşmaması da olumsuzlukları beraberinde getiriyor” diyor.

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