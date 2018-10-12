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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.10.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Sosyal medya fenomenlerinin aylık geliri 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor

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Sosyal medya fenomenlerinin aylık geliri 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor

Dijital dünyanın başarılı influencer’ları ekonominin önemli bir parçası haline geldi. Düzenli olarak paylaşımda bulunan ve iyi takipçi sayılarına ulaşmış olan inﬂuencer’lar ayda 20.000 TL’ye varan gelirler elde edebiliyorlar.

Perakende şirketlerinden turizm kuruluşlarına, ülkelerin tanıtımından, teknolojik ürünlerin lansmanına kadar pek çok farklı alanda kullanılan inﬂuencer’lar, hem dünyada hem de Türkiye’de ekonominin önemli bir parçası haline geldiler. INFLOW Summits Kurucu Ortakları Emre Gelen ve Afşın Avcı’nın verdiği rakamlara göre dünyada 1 Milyar doları bulan influencer ekonomisi, Türkiye’de 35 Milyon TL’yi aştı. INFLOW Summits yetkilileri, etkili inﬂuencer olmanın yollarını da açıkladı.

Influencer ekonomisi Türkiye’de 35 Milyon TL’ye ulaştı

İnternetin hayatımıza girmesinden sonra ortaya çıkan yeni mesleklerden birisi de “inﬂuencer” oldu. Özellikle sosyal medyanın gücü inﬂuencer’ların önemini daha da artırdı. Inﬂuencer’ların paylaşımları milyonlarca kişiyi etkiliyor ve tüketim tercihleri üzerinde de büyük rol oynuyor.

Bununla birlikte inﬂuencer’lar artık iyi bir kazanç elde etmeye de başladılar. Artık perakende şirketlerinden turizm kuruluşlarına, ülkelerin tanıtımından, teknolojik ürünlerin lansmanına kadar pek çok farklı alanda inﬂuencer’lar kullanılıyor. Blog yayınlamak, Instagram, Youtube, Twitter ya da diğer sosyal medya mecralarında paylaşımda bulunmak artık hobi olmaktan çıkıp ciddi bir gelir kapısı halini aldı. Bunlar arasında düzenli olarak paylaşımda bulunan ve iyi takipçi sayılarına ulaşmış olan inﬂuencer’lar ayda 20.000 TL’ye varan gelirler elde edebiliyorlar.

 

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük inﬂuencer etkinliklerine imza atan INFLOW Summits’in Kurucu Ortakları Emre Gelen ve Afşın Avcı, dünyada inﬂuencer ekonomisinin 1 Milyar doları, Türkiye’de ise 35 Milyon TL’yi aştığını belirttiler. Influencer’ların her yıl, en çok artış gösteren pazarlama yatırımları arasında geldiğini ifade eden Afşın Avcı, “Her yıl daha fazla marka ve pazarlama yöneticisi, Inﬂuencer Pazarlaması’na yatırım yapıyor. Bu da, bu ekosistemin bir hobiden ibaret olmadığını, apayrı bir pazarlama kanalı haline geldiğini gösteriyor” dedi.

 

En fazla büyüyen ülkelerden biri Türkiye

Inﬂuencer Pazarlaması’nın Türkiye’de de dünyada olduğu gibi en çok dikkat çeken pazarlama kanallarından birisi olduğunu vurgulayan Avcı, “Özellikle Türkiye’deki internet kullanıcı penetrasyonu ve sosyal medya kullanım oranlarını düşündüğümüzde, Inﬂuencer Pazarlaması’nın en çok artış gösterdiği ülkeler arasında geliyoruz. Ayrıca Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının yaratıcılığı ve ilgi çekici içerik üretme yeteneği de bu pazarın daha hızlı büyümesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de Influencer Pazarlaması’na yatırım yapan şirketlerin sayısının artık 1.000’e yaklaştığını kaydeden Avcı, sözlerine şöyle devam etti: “Influencer kullanan kurum sayısı dünya genelinde 10 binleri aşmış durumda. Türkiye’de ise 1.000’e yakın kurumun Inﬂuencer Pazarlaması’nı en az bir kere denediğini tahmin ediyoruz. Bir kurum ise yılda ortalama 2 ila 5 kez arasında Inﬂuencer Pazarlama Kampanyası yapıyor.”

1 Milyon TL gelirini aşanlar

INFLOW Summits Kurucu Ortağı Emre Gelen’in verdiği bilgilere göre ise, Türkiye’de yılda 1 Milyon TL ve üzerinde kazanç elde eden inﬂuencer’lar bulunuyor. Gelen, bu inﬂuencer’ların en önemli özelliğinin, yalnızca sosyal medya hesaplarıyla değil, konvansiyonel mecralarda da ünlü olmaları olduğunu kaydetti. Gelen, “Bu kişiler, TV ya da basılı mecralarda da görülüp konuşulduğundan, normal bir sosyal medya influencer’ına göre çok daha fazla gelir elde ediyorlar” dedi. Gelen, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyaya baktığımızda ise yılda 1 Milyon doların üstünde kazanan inﬂuencer’lar bulunduğunu görüyoruz. Tam olarak kaç kişinin bu miktarın üzerine çıktığını tahmin etmek zor. Diğer yandan 100 milyon doların üstünde kazanan inﬂuencer ise bulunmuyor. Bu miktarın şu an için çok ütopik bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Hollywood yıldızlarını birer inﬂuencer olarak kabul edersek, onları sayabiliriz.”

 

Etkili influencer olmanın 5 yolu

Emre Gelen ve Afşın Avcı, etkili bir influencer olmak için önemli olan 5 yolu ise şöyle sıraladılar: “Kaliteli ve sürdürülebilir içerik geliştirmek, belirli konular üzerinde yoğunlaşarak bu konular üzerinde içerik üretmek, anda kalıp gerçek zamanlı paylaşımlar yapmak, takipçilerin nabzını tutarak onlarla sürekli iletişim halinde olmak ve takipçi sayısına değil, niteliğine odaklanarak takipçiler nezdinde güven yaratmak.” Gelen ve Avcı son olarak, influencer’ların ilgilendikleri sektörlerle ilgili etkinliklere katılıp dijital dünya dışında diğer inﬂuencer ve sektör önderleriyle bir araya gelmelerinin de büyük önem taşıdığını belirttiler.

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