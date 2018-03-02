Sosyal girişimci olmak isteyen üniversitelilere yol haritası

SAP Türkiye ve Ashoka Vakfı, gençlerde sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalık yaratmayı ve ülkemizde daha fazla sosyal girişimcinin yetişmesini hedefleyen “Hızlan FarkYarat: Üniversiteli Sosyal Girişimciler için Yol Haritası” projesini duyurdu. Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez, dünyadan ve Türkiye’den örneklerin ve girişimcilik adımlarının yer aldığı kapsamlı bir rehber hazırlandı. Bu rehber, “Nasıl sosyal girişimci olunur?” sorusuna verdiği eğlenceli ve yönlendirici içeriklerle hem online olarak hem de çeşitli atölye ve üniversite etkinliklerinde gençlerin erişimine sunulacak.

Dünyayı daha yaşanacak bir yer haline getirmek ve insan hayatını iyileştirmek hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden SAP Türkiye, Ashoka Vakfı ile Hızlan FarkYarat programını bir adım ileriye taşıyarak Hızlan Farkyarat: Üniversiteli Sosyal Girişimciler için Yol Haritası” projesini duyurdu. SAP Türkiye ve Ashoka Vakfı, Türkiye’de daha çok sayıda sosyal girişimciye ulaşma hedefi ile başlattıkları projede gençlerin girişimcilik ruhunu henüz üniversitedeyken kazanmasını ve bu sayede dünya çapında başarıya ulaşacak yenilikçi toplumsal projelerin artmasını amaçlıyor. Proje kapsamında, Ashoka Vakfı’nın global bilgi birikimi ve kaynaklarından yararlanarak hazırlanan, dünyadan ve Türkiye’den başarı hikayelerini, sosyal girişimci videolarını ve örnek alıştırmaları içeren Türkçe rehber, tüm sosyal girişimci adaylarının erişimine ücretsiz olarak sunuluyor. 28 Şubat Çarşamba günü Ashoka Vakfı’nın ofisinde düzenlenen etkinlik ile tanıtılan yeni proje, Türkiye’de sosyal girişimcilik alanında üniversitelilere yönelik en geniş kapsamlı çalışma olmasıyla da ön plana çıkıyor.

Online olarak www.ashokaturkiye.org/ hizlanfarkyarat adresi üzerinden sunulan rehber, ilk etapta 5 farklı şehirdeki üniversitelerde organize edilecek atölyeler ile desteklenerek, gençlerle ilham verici sosyal girişimcilik hikâyeleri ve sosyal girişimcilik yolculuklarına dair öneriler paylaşılacak. Proje kapsamındaki atölyeler, 2018’in Mart - Haziran ayı boyunca devam edecek.

Geleceğimizi sosyal girişimciler şekillendirecek

Hızlan FarkYarat: Üniversiteli Sosyal Girişimciler için Yol Haritası projesiyle Türkiye’de sosyal girişim ekosistemini büyütmek istediklerini söyleyen SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan; “SAP, dünya genelinde 25 farklı endüstride 378 binin üzerinde müşterisine öncü yazılım teknolojileri sunarken bir yandan da yenilikçi fikirlere sahip sosyal girişimleri destekliyor. SAP Türkiye olarak bu doğrultuda Ashoka Vakfı ile birlikte 2015 yılından beri genç sosyal girişimcileri Hızlan FarkYarat programımız ile destekliyoruz. Bugünün dünyasında fark yaratmak için teknoloji, altyapı, teknik beceri ve yeterliliğin yanı sıra en önemli faktörler artık sosyal zeka ve sosyal farkındalık. Sosyal yanı güçlü liderler ve insana dokunan kurumlar iş dünyasında gittikçe önem kazanıyor. Gençlerin mümkün olan en erken yaşta sosyal girişimcilik ile tanışmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Projemiz ile üniversite yıllarında sosyal girişimcilik ile tanışan gençlerin yenilikçi fikirleri ile Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacaklarına ve dünyada fark yaratacaklarına inanıyoruz. Bu vizyonla başlattığımız yeni proje ile çok sayıda gence ulaşarak, onlara kolayca erişebilecekleri bir sosyal girişimcilik rehberi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Girişimcilik ruhunu içinde barındıran gençlerin bizler için en büyük güç olacağına inanıyor, gençleri sosyal girişimciliğe ilk adımı atmaya davet ediyoruz”



Sosyal girişimciliğe ilgi büyük ancak iyi örnek ve koşulsuz desteğe ihtiyaç var!

Ashoka Vakfı Ülke Temsilcisi Zeynep Meydanoğlu ise şunları söyledi;

Hızlan FarkYarat: Üniversiteli Sosyal Girişimciler için Yol Haritası ile bu sene ulaşmak istediğimiz hedef grubumuz, toplumsal dönüşüm için harekete geçmeye hazır üniversite öğrencileri. Çünkü bugünün gençleri arasında girişimi veya yapılan işi seçerken finansal getirilerin yanında işin sosyal etkisini sorgulama davranışı da gittikçe artıyor. Temel sosyal sorunlara duyarlılık, toplumu daha iyi hale getirme konusunda sorumluluk hissetme gibi yönler geliştikçe, gençlerin yaptıkları işten beklentileri değişiyor. Kendi amaçlarını dünyanın ihtiyaçlarıyla birleştiren gençlerin artışı artık global bir trend. Sosyal girişimcilik sektörü ise eylemlerinde sosyal faydanın temel bir kriter olarak yer almaya başladığı Y ve Z kuşakları için gittikçe güçlenen bir alternatif oluyor. Yine SAP Türkiye ile iş birliği içinde yürüttüğümüz “Hızlan FarkYarat” projesinde üniversite öğrencilerindeki sosyal girişimcilik ve değişim başlatma potansiyelini yakından görme fırsatımız oldu. Böylelikle projeyi butik desteklerin ötesine taşımaya karar verdik. Dünyadan ve Türkiye’den iyi örnekler ve yaratıcılığı tetikleyecek alıştırmalarla gençlere toplumsal dönüşümün bir yolculuk olduğunu anlattığımız Hızlan FarkYarat: Üniversiteli Sosyal Girişimciler için Yol Haritası ile sosyal girişimciliğin yol haritasını çiziyor ve üniversitelilerle ücretsiz olarak paylaşıyoruz.”

SAP Türkiye ve Ashoka Vakfı, e-rehberin tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması için Toplum Gönüllüleri Vakfı, Gelecek Daha Net, SosyalBen Vakfı, SOGLA, Koç üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF), TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi, E-bursum, SoGiP, imece, Girişimcilik Vakfı, Impact Hub İstanbul ile proje kapsamında işbirliği yapıyor.