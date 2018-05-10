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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
10.05.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Sokak hayvanları için 'Bir Pati De Sen Ver'

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Sokak hayvanları için 'Bir Pati De Sen Ver'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, oluşturdukları "Bir Pati De Sen Ver" grubu ile kendi imkanlarıyla aldıkları mamalarla her gün sokak hayvanlarını besliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, oluşturdukları "Bir Pati De Sen Ver" grubu ile kendi aralarında topladıkları parayla aldıkları mamalarla her gün sokak hayvanlarının beslenmeihtiyacını karşılıyor.

Sokak hayvanlarına duyarsız kalmamak için oluşturulan "Bir Pati De Sen Ver" grubu üyesi 35 öğrenci, belirledikleri mahalleleri dolaşarak, kedi ve köpeklere mama veriyor.

Bazen maddi sıkıntılar yaşayan öğrenciler, buna rağmen hiçbir zaman sokaktaki kedi ve köpekleri mamasız bırakmıyor.

"İsteyenler mama bağışı yapabilir"

"Bir Pati De Sen Ver" gurubunun kurucusu Ezgi İlay Yurttaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ne yapabiliriz?" düşüncesinden yola çıkarak grup kurarak sokak hayvanlarını beslemeye başladıklarını söyledi.

Yurttaş, sokak hayvanlarını beslemekten dolayı mutlu olduklarını, onlarla ilgilenmenin kendilerine enerji verdiğini ifade ederek, "Üniversitede ilk yılımız olduğu için bir şeyler yapmak istedik. İlk 2 kişi olarak başladık ve sosyal medyada sayfa açtık. Daha sonra kendi imkanlarımız ve sınıftaki arkadaşlarımızın desteğiyle mama almaya başladık. Daha sonra üst sınıflarla iletişime geçerek grubumuzu büyüttük. Mamaları ilk başladığımızda kendi topladığımız paralarla alıyorduk. Daha sonra insanlar hayvanları beslediğimizi görmeye başladıkça bize mama bağışlamaya başladı. Sosyal medya da 'NKÜ patiler' sayfamız var, mama bağışında bulunmak isteyenler oradan bizlere ulaşıyor. Ne kadar bağış alırsak o kadar çok hayvanı besleyebiliriz." diye konuştu.

Öğrenci Hilal Urul da başlattıkları hareketin kendilerinden sonra da diğer duyarlı öğrenciler tarafından devam ettirilmesini istediklerini aktardı.

Urul, sokak hayvanlarına duyarsız kalmamak için böyle bir grup oluşturduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sosyal medya üzerinden bir araya gelerek grubumuzu oluşturduk. Daha sonra bunu bütün fakülteye yaymak istedik. Gönüllülerin katılmasıyla bu yılın ilk aylarından itibaren aktif olarak sokak hayvanlarını beslemeye başladık. Gruptaki arkadaşlarımızla mahalleleri bölüştük, herkes sorumlu olduğu mahalledeki hayvanların beslenmesiyle ilgileniyor. Kendi aramızda para toplayarak temin ettiğimiz mamalarla besleme yapıyoruz. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz, burası onların da dünyası. Sokak hayvanlarının yiyeceklerini bulamadıkları zamanlar oluyor. Onlara duyarsız olmamalıyız. Hayvanlarla ilgilenmek onları beslemek, onlara bir kap su vermek çok iyi hissettiriyor. Amacımız başlattığımız bu hareketin okula gelecek diğer arkadaşlarla devam etmesini sağlamak."

Sokak hayvanları için Bir Pati De Sen Ver


"Sokak hayvanlarına önem vermeliyiz"

Seda Dağdelen ise sokak hayvanlarının yemek bulmakta zorlandığını görünce kendilerini onlara karşı sorumlu hissettiklerini belirterek, "O yüzden böyle bir grup kurma kararı aldık. Diğer arkadaşların da bize katılmasıyla daha da güçlendik." dedi.

Hayvanları beslemenin çok zamanlarını almadığını aktaran Dağdelen, "Yürüyüş yapar gibi birçok hayvanın karnını doyuruyoruz. Bazen karşılaştığımız yaralı hayvanları, eğer yarası çok büyük değilse kendimiz tedavi edebiliyoruz. Ama eğer daha ciddi bir durumsa ekiplere haber vererek tedavi edilmesini sağlıyoruz. Kendi canımıza önem verdiğimiz gibi sokak hayvanlarına da önem vermeliyiz. Onlar da canlı ve bizimle aynı dünyayı paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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