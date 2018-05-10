Sokak hayvanları için 'Bir Pati De Sen Ver'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, oluşturdukları "Bir Pati De Sen Ver" grubu ile kendi aralarında topladıkları parayla aldıkları mamalarla her gün sokak hayvanlarının beslenmeihtiyacını karşılıyor.

Sokak hayvanlarına duyarsız kalmamak için oluşturulan "Bir Pati De Sen Ver" grubu üyesi 35 öğrenci, belirledikleri mahalleleri dolaşarak, kedi ve köpeklere mama veriyor.

Bazen maddi sıkıntılar yaşayan öğrenciler, buna rağmen hiçbir zaman sokaktaki kedi ve köpekleri mamasız bırakmıyor.

"İsteyenler mama bağışı yapabilir"

"Bir Pati De Sen Ver" gurubunun kurucusu Ezgi İlay Yurttaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ne yapabiliriz?" düşüncesinden yola çıkarak grup kurarak sokak hayvanlarını beslemeye başladıklarını söyledi.

Yurttaş, sokak hayvanlarını beslemekten dolayı mutlu olduklarını, onlarla ilgilenmenin kendilerine enerji verdiğini ifade ederek, "Üniversitede ilk yılımız olduğu için bir şeyler yapmak istedik. İlk 2 kişi olarak başladık ve sosyal medyada sayfa açtık. Daha sonra kendi imkanlarımız ve sınıftaki arkadaşlarımızın desteğiyle mama almaya başladık. Daha sonra üst sınıflarla iletişime geçerek grubumuzu büyüttük. Mamaları ilk başladığımızda kendi topladığımız paralarla alıyorduk. Daha sonra insanlar hayvanları beslediğimizi görmeye başladıkça bize mama bağışlamaya başladı. Sosyal medya da 'NKÜ patiler' sayfamız var, mama bağışında bulunmak isteyenler oradan bizlere ulaşıyor. Ne kadar bağış alırsak o kadar çok hayvanı besleyebiliriz." diye konuştu.

Öğrenci Hilal Urul da başlattıkları hareketin kendilerinden sonra da diğer duyarlı öğrenciler tarafından devam ettirilmesini istediklerini aktardı.

Urul, sokak hayvanlarına duyarsız kalmamak için böyle bir grup oluşturduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sosyal medya üzerinden bir araya gelerek grubumuzu oluşturduk. Daha sonra bunu bütün fakülteye yaymak istedik. Gönüllülerin katılmasıyla bu yılın ilk aylarından itibaren aktif olarak sokak hayvanlarını beslemeye başladık. Gruptaki arkadaşlarımızla mahalleleri bölüştük, herkes sorumlu olduğu mahalledeki hayvanların beslenmesiyle ilgileniyor. Kendi aramızda para toplayarak temin ettiğimiz mamalarla besleme yapıyoruz. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz, burası onların da dünyası. Sokak hayvanlarının yiyeceklerini bulamadıkları zamanlar oluyor. Onlara duyarsız olmamalıyız. Hayvanlarla ilgilenmek onları beslemek, onlara bir kap su vermek çok iyi hissettiriyor. Amacımız başlattığımız bu hareketin okula gelecek diğer arkadaşlarla devam etmesini sağlamak."









"Sokak hayvanlarına önem vermeliyiz"

Seda Dağdelen ise sokak hayvanlarının yemek bulmakta zorlandığını görünce kendilerini onlara karşı sorumlu hissettiklerini belirterek, "O yüzden böyle bir grup kurma kararı aldık. Diğer arkadaşların da bize katılmasıyla daha da güçlendik." dedi.

Hayvanları beslemenin çok zamanlarını almadığını aktaran Dağdelen, "Yürüyüş yapar gibi birçok hayvanın karnını doyuruyoruz. Bazen karşılaştığımız yaralı hayvanları, eğer yarası çok büyük değilse kendimiz tedavi edebiliyoruz. Ama eğer daha ciddi bir durumsa ekiplere haber vererek tedavi edilmesini sağlıyoruz. Kendi canımıza önem verdiğimiz gibi sokak hayvanlarına da önem vermeliyiz. Onlar da canlı ve bizimle aynı dünyayı paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA