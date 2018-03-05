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    Sınırsız bir dilin harmonisi: Kako Band

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 11:50 | Son Güncelleme:

    2007 yılında İran’ın Shiraz şehrinde, Nima ve Pouya Sarafi tarafından kurulan Kako Band; 9 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde bir konser verecek. 2015 yılında çıkardıkları “Davet” (DA’VAT/INVITE) adlı albümün yanı sıra, Ekim 2017’de çıkardıkları “Best Songs Collection” adlı albümlerindeki uyarlamaları (BAŞKA) da seslendirecek olan grup evrensel ve birleştirici bir tarzı benimsiyor. Biz de konser öncesindeki Tanıyalım sayfamızı bu güzel gruba ayırdık.

    Öncelikle nasıl bir araya geldiğiniz ve kat ettiğiniz bu mesafede, başlangıç hayallerinizin ne kadarına ulaşabildiğinizi sorarak başlayalım.

    Bence, bir ekip işi yapmak için aynı hedef ve düşünceleri olan insanlar bir araya gelmeleri lazım ve biz de böyle bir araya geldik. Başarı bir nokta değildir. Bu bir yoldur ve hedefimiz mükemmelliğe gitmek. Bu yolun bir sonu olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden daha fazla çalışıyoruz ve asla vazgeçmeyeceğiz bu çabadan.

     

    Yaşadığımız coğrafya sanat üretim biçimlerimizi de şekillendiriyor hiç kuşkusuz. Sizin müziğiniz açısından coğrafyanın nasıl bir etkisinden söz edebiliriz?

    Ülkemiz İran, kültür ve sanatla eskiden biri iç içe ve çok zengin bir tarihe sahibiz. İran’ın müzik alanında daima kendine has bir tarzı var ve bu müzikteki harmoni çeşitliliğini her zaman görebilirsiniz. Kako Band bundan ilham alarak ve İran’a ait eski müzik enstrümanlarını da kullanarak müzik yapıyor. Kültürümüzü koruyor ve zenginleştirmeye çalışıyoruz.

     

    Kako Band, dili sınır bilmeyen bir dildir. Kako Band’in dili duygudur ve duygu tüm insanlar için anlaşılır tek dildir.”

    Sınırsız bir dilin harmonisi: Kako Band

    Yapma Dil ile söylüyorsunuz şarkılarınızı. İran yazını ve Farsçanın zenginliği düşünülürse, bu ihtiyacı neden hissettiniz ve bu dili nasıl yarattınız?

    Görüşümüze göre, coğrafyanın ve dilin sınırları, iyi özelliklere rağmen insanlar arasındaki iletişimi sınırlandıran bir faktördür. Farsça kesinlikle çok zengin bir dildir. Ancak ortak bir dil kullanmak, izleyici ile dilediğimizce iletişim kurmamızı ve tüm sınırları aşmak için belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızı engelliyor. Kako Band, dili sınır bilmeyen bir dildir. Kako Band’in dili duygudur ve duygu tüm insanlar için anlaşılır tek dildir.

     

    Özellikle üniversiteler gençliğin bir araya gelip kolektif üretim gerçekleştirebildiği alanlardan biri. Bu coğrafyada hayal ettiği müziği yapma yolunda ciddi emek vermiş bir grup olarak kendi yolunda ilerlemeyi hayal eden gençlere neler önerirsiniz?

    Başarının yolu uzun ve zordur. Biz henüz yolun başlarındayız ve hedeflerimize ulaşmayı denemekten çekinmiyoruz. Gençlerin bilgi ve çabadan başka bir seçenekleri olmadığını hatırlatmak isteriz. Gençlere, amaçlarına ulaşmaları için yapıcı bir çaba ve özenle sürekli bilgi ile kuşanarak çalışmalarını öneriyoruz.

    Röportaj:  Erkmen Özbıçakçı

    Etiketler: Kako Band , iran müziği , Üniversite
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