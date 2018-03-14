Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri
KAMPÜS
    Haberler >Kampüs>'Shakespeare Perisi' Boğaziçi’nde

    'Shakespeare Perisi' Boğaziçi’nde

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü sanatçıların ağırlandığı, geleneksel Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri, Bahar döneminde Shakespeare ve Müzik başlıklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

    T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları’nın desteğiyle gerçekleşen Albert Long Hall konser serisinde, William Shakespeare’in farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanmış Shakespeare Perisi adlı program 21 Mart Çarşamba saat: 19:30’da dinleyicilerle buluşacak.

    Konserde Elizabeth dönemine ait enstrümanlar kullanılacak

    “Shakespeare Perisi” konserinde, Shakespeare’in dizeleri müzikle ve tiyatroyla buluşacak. Etkinlik, Elizabeth dönemindeki şarkı ve müziklerde kullanılan dönem enstrümanlarıyla seslendirilecek.

    İngiliz yazarın, oyun ve şiirlerinden damıtılmış kesitlerin sunulacağı Shakespeare Perisi performansında, tiyatro sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem, İzmir Barok Topluluğu’nun üyeleri olarak tanınmış soprano Linet Şaul, viola da gamba sanatçısı Bülent Oral ile birlikte, Rönesans udu ve barok gitarla Diego Leveric katılıyor.

    Shakespare ve Müzik “Shakespare Perisi” Program:

    Ayşe Lebriz Berkem tiyatro performansı, Linet Şaul soprano, Bülent Oral viola da gamba, Diego Leveric lute

    Robert Johnson (1583-1634) “Full fantom five”(The Tempest)

    Tobias Hume (1568?-1645) Loves Farewell solo Viola da Gamba

    Robert Johnson (1583-1634) “Where the bee sucks” (The Tempest)

    John Coperario (1575-1626) Grays inn Lute & Viola da Gamba

    Henry Purcell (1659-1695) If music be the food of love

    Thomas Morley (1558-1602) “O mistress mine” (Twelfth Night)

    Thomas Morley (1558-1602) “It was a lover and his lass” (As you like it)

    Henry Purcell (1659-1695) “Thrice happy lovers” (The Fairy Queen)

    John Dowland (1563-1626) Renaissance lute "Galliard

    John Dowland (1563-1626) “Flow my tears” (Lacrime) (Twelfth Night)

    Robert Jones (1577-1617) “Farewell dear love” (Twelfth Night)

    John Dowland (1563-1626) Renaissance lute "A fancy"

    John Wilson (1595-1674) “Take o take those lips” (Measure for Measure)

    John Coperario (1575-1626) Grays inn Lute & Viola da Gamba

    Etiketler: üniversite , etkinlik , boğaziçi üniversitesi , shakespeare
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri