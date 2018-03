'Shakespeare Perisi' Boğaziçi’nde

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları’nın desteğiyle gerçekleşen Albert Long Hall konser serisinde, William Shakespeare’in farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanmış Shakespeare Perisi adlı program 21 Mart Çarşamba saat: 19:30’da dinleyicilerle buluşacak.

Konserde Elizabeth dönemine ait enstrümanlar kullanılacak

“Shakespeare Perisi” konserinde, Shakespeare’in dizeleri müzikle ve tiyatroyla buluşacak. Etkinlik, Elizabeth dönemindeki şarkı ve müziklerde kullanılan dönem enstrümanlarıyla seslendirilecek.

İngiliz yazarın, oyun ve şiirlerinden damıtılmış kesitlerin sunulacağı Shakespeare Perisi performansında, tiyatro sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem, İzmir Barok Topluluğu’nun üyeleri olarak tanınmış soprano Linet Şaul, viola da gamba sanatçısı Bülent Oral ile birlikte, Rönesans udu ve barok gitarla Diego Leveric katılıyor.

Shakespare ve Müzik “Shakespare Perisi” Program:



Ayşe Lebriz Berkem tiyatro performansı, Linet Şaul soprano, Bülent Oral viola da gamba, Diego Leveric lute

Robert Johnson (1583-1634) “Full fantom five”(The Tempest)

Tobias Hume (1568?-1645) Loves Farewell solo Viola da Gamba

Robert Johnson (1583-1634) “Where the bee sucks” (The Tempest)

John Coperario (1575-1626) Grays inn Lute & Viola da Gamba

Henry Purcell (1659-1695) If music be the food of love

Thomas Morley (1558-1602) “O mistress mine” (Twelfth Night)

Thomas Morley (1558-1602) “It was a lover and his lass” (As you like it)

Henry Purcell (1659-1695) “Thrice happy lovers” (The Fairy Queen)

John Dowland (1563-1626) Renaissance lute "Galliard

John Dowland (1563-1626) “Flow my tears” (Lacrime) (Twelfth Night)

Robert Jones (1577-1617) “Farewell dear love” (Twelfth Night)

John Dowland (1563-1626) Renaissance lute "A fancy"

John Wilson (1595-1674) “Take o take those lips” (Measure for Measure)

John Coperario (1575-1626) Grays inn Lute & Viola da Gamba