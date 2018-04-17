Satranç: Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen şampiyonaya 115 üniversiteden 418 sporcu katılıyor.
Üniversiteler Arası Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.
Türkiye Satranç Federasyonunun destekleriyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya, 115 üniversiteden 418 sporcu katılıyor.
Genel ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek mücadele ediyor.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Birsen Uslu Özkaraca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın sorunsuz şekilde başladığını belirterek, organizasyonda takım yarışmalarının yapıldığını söyledi.
Bu seneki şampiyonada ferdi müsabakaların yapılmadığını, takımların yarıştığını anlatan Özkaraca, "Buradaki amacımız, takım olunca daha fazla sporcu katılıyor. Bu sayede daha fazla öğrenciyi satranca alıştırmış ve satrancı daha fazla yaygınlaştırmış oluyoruz." dedi.
Özkaraca, satrancın zeka oyunu olduğunu hatırlatarak, turnuvaların üniversite öğrencilerinin derslerine de katkı sağladığını kaydetti.
Şampiyonada çekişmeli müsabakaların yaşandığına da değinen Özkaraca, "Dereceye giren sporcular, zaman zaman yapılan üniversiteler arası dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılma hakkı elde edecek. İlk üçe girmek için çalışıyorlar. Bu da onların motivasyonunu olumlu etkiliyor." diye konuştu.
Şampiyona 19 Nisan Perşembe günü sona erecek.
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